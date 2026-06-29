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桌球／WTT美國大滿貫賽 林昀儒不敵郭冠宏無緣晉級

中央社／ 台北29日電
林昀儒不敵郭冠宏，無緣晉級次輪。 新華社
林昀儒不敵郭冠宏，無緣晉級次輪。 新華社

2026世足賽

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，「台灣一哥」林昀儒今天與名古屋亞運隊友郭冠宏激戰5局，最後以2比3吞敗，輸掉「台灣內戰」無緣晉級次輪。

現年24歲、世界排名第7的「沉默刺客」林昀儒，這次美國大滿貫賽單、雙打兼修，今天與馮翊新在男雙賽場取勝後，林昀儒緊接著在男單賽事登場，首輪與年僅17歲、同樣左手持拍的名古屋亞運隊友郭冠宏正面交鋒，過去雙方在職業賽場沒有留下對戰紀錄。

此役首局開打後，林昀儒頻頻迫使對手發生失誤，打出7比1強勢開局，手握大幅度領先，沒想到接下來陷入亂流，在進攻處於被動情況下，無法有效化解對手攻勢，不僅比分遭到扳平，還被率先拿到局點，並以9比11讓出。

次局以8比11遭到逆轉後，林昀儒終於在第3局回神，幾乎掌控整局節奏，就算開局連失2分，但繳出連得11分猛烈攻勢扳回一城，接著第4局林昀儒再接再厲，克服落後4分劣勢，以11比8逼出決勝第5局。

然而林昀儒在關鍵時刻狀態不佳，第5局一開始處於0比5落後，即便一度縮小差距，但在對手喊出暫停後，一直找不出破解之道，導致最後連丟4分，以4比11無緣上演「讓2追3」逆轉秀，同時止步首輪。

而贏得「台灣內戰」的郭冠宏，接下來將面對世界排名第29的日本好手宇田幸矢，尋求躋身16強資格。另外，睽違9個月重返賽場的高承睿，則在首輪以0比3不敵法國名將李布隆（Felix Lebrun），不過通過資格賽的考驗擠進正賽，已為傷癒復出之路跨出重要一步。

郭冠宏 林昀儒 名古屋

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