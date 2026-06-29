快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT美國大滿貫賽 鄭怡靜女單直落三闖頭關

中央社／ 台北29日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

2026世足賽

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以直落三擊敗具有台灣血統的美國女將王佳甄，順利闖過頭關、前進次輪32強。

現年34歲、世界排名22名的鄭怡靜，這次美國大滿貫賽採單打、雙打「雙線出擊」，今天在單打賽場率先亮相，首輪對戰年僅22歲、世界排名位在百名後的美國女將王佳甄，過去雙方沒有留下對戰紀錄。

此役首局開打後，鄭怡靜幾乎都壓著對手打，從開局就手握3比0領先，就算一度陷入亂流、遭到對手逆轉，鄭怡靜仍憑藉經驗要回領先優勢，沒想到接著被對手化解3個局點，讓兩人回到10比10平手，所幸鄭怡靜進入「丟士（Deuce）」後穩住陣腳，驚險以12比10先馳得點。

率先搶下首局後，鄭怡靜在第2局完全展現宰制力，一開始就取得7比2領先，並以11比5拿到聽牌優勢，接下來第3局在沒有遇到太多考驗情況下，再以11比6拿到勝利，順利晉級女單32強，次輪可能將對上世界排名13名的日本女將橋本帆乃香。

而年僅18歲的台灣女將葉伊恬，今天則在女單首輪挑戰日本女將早田希娜，在首局以3比11讓出後，葉伊恬仍積極打出拚勁，可惜終場還是以7比11、8比11吞敗，接下來將專注與鄭怡靜拚女雙賽場。

鄭怡靜 美國

延伸閱讀

美國羽賽／蘇力揚直落二擊敗楊燦 勇闖男單4強

美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞聯手晉級8強 續拚衛冕男雙金盃

美國羽賽／混雙劉廣珩、許尹鏸 合作4場就奪冠

美國羽賽／台灣混雙劉廣珩、許尹鏸 自家人對決提前預約金包銀

相關新聞

桌球／WTT美國大滿貫賽 鄭怡靜女單直落三闖頭關

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以直落三擊敗具有台灣血統的美國女將王佳甄，順利...

高球／女子PGA錦標賽落幕 徐薇淩並列第53名作收

年度五大賽之一的女子PGA錦標賽今天結束最終回合，台灣唯一晉級的徐薇淩連2天繳出76桿，最終以4天高於標準5桿的293桿...

溫布頓／小腿疲勞性骨折 地主一姊最後一刻宣布退賽

草地大滿貫溫布頓台灣時間今天晚上6點正式開戰，但地主球星「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）在最後一刻卻宣布退出，她因右小腿疲勞性骨折，無法參與在家鄉舉辦的年度盛事。

美國羽賽／蘇力揚奪冠走出3年低潮 教練：改變心態很重要

BWF超級300的美國羽球公開賽，台灣男單好手蘇力揚今天以2比1局數擊敗前球王斯里坎特，拿下生涯首座巡迴賽冠軍；教練李松...

美國羽賽／退前球王奪生涯首冠 蘇力揚激動落淚

中華羽將在美國公開賽大放異彩，今天決賽日共有5組台將亮相，混雙上演「寶島內戰」金包銀，壓軸上陣的蘇力揚更在3局大戰力退印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth），勇奪生涯第一座巡迴賽冠軍，讓他激動落下男兒淚，和土銀教練感動相擁。

美國羽賽／蘇力揚擊退前球王 男單首摘金

台灣男子羽球單打好手蘇力揚今天在BWF超級300的美國羽球公開賽決賽，以21比15、16比21、21比9擊敗印度前球王斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。