桌球／WTT美國大滿貫賽 鄭怡靜女單直落三闖頭關

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以直落三擊敗具有台灣血統的美國女將王佳甄，順利闖過頭關、前進次輪32強。

現年34歲、世界排名22名的鄭怡靜，這次美國大滿貫賽採單打、雙打「雙線出擊」，今天在單打賽場率先亮相，首輪對戰年僅22歲、世界排名位在百名後的美國女將王佳甄，過去雙方沒有留下對戰紀錄。

此役首局開打後，鄭怡靜幾乎都壓著對手打，從開局就手握3比0領先，就算一度陷入亂流、遭到對手逆轉，鄭怡靜仍憑藉經驗要回領先優勢，沒想到接著被對手化解3個局點，讓兩人回到10比10平手，所幸鄭怡靜進入「丟士（Deuce）」後穩住陣腳，驚險以12比10先馳得點。

率先搶下首局後，鄭怡靜在第2局完全展現宰制力，一開始就取得7比2領先，並以11比5拿到聽牌優勢，接下來第3局在沒有遇到太多考驗情況下，再以11比6拿到勝利，順利晉級女單32強，次輪可能將對上世界排名13名的日本女將橋本帆乃香。

而年僅18歲的台灣女將葉伊恬，今天則在女單首輪挑戰日本女將早田希娜，在首局以3比11讓出後，葉伊恬仍積極打出拚勁，可惜終場還是以7比11、8比11吞敗，接下來將專注與鄭怡靜拚女雙賽場。