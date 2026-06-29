高球／女子PGA錦標賽落幕 徐薇淩並列第53名作收

年度五大賽之一的女子PGA錦標賽今天結束最終回合，台灣唯一晉級的徐薇淩連2天繳出76桿，最終以4天高於標準5桿的293桿、並列第53名作收。

女子PGA錦標賽事是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的年度5大賽之一，今年在美國明尼蘇達州舉辦，總獎金提升到1300萬美元（約4.14億新台幣），刷新女子賽事新紀錄。

台灣有曾雅妮、徐薇淩參賽，其中徐薇淩前2回合分別繳出69、72桿，表現出色，沒想到晉級後的第3、4回合，突然找不到準度，連2天都繳出76桿的成績，排名也一路下滑。

今天的最終回合，徐薇淩抓2博蒂、吞6柏忌，單回合的開球上球道率僅64%，連帶影響擅長的第2桿鐵桿幾乎都在救球，標準桿上果嶺率僅50%。

最終女子PGA錦標賽4回合結束，由韓國好手柳海蘭以低於標準13桿的275桿、2桿之差奪冠，並且拿下高達195萬美元（約新台幣3845萬元）的冠軍獎金。

LPGA結束這場大賽後，將休兵2週，隨後各女將移師法國，參加年度第4場大賽-愛維養錦標賽。