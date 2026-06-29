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美國羽賽／退前球王奪生涯首冠 蘇力揚激動落淚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蘇力揚。資料照
蘇力揚。資料照

2026世足賽

中華羽將在美國公開賽大放異彩，今天決賽日共有5組台將亮相，混雙上演「寶島內戰」金包銀，壓軸上陣的蘇力揚更在3局大戰力退印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth），勇奪生涯第一座巡迴賽冠軍，讓他激動落下男兒淚，和土銀教練感動相擁。

總獎金25萬美金的美國公開賽屬於BWF超級300系列，寶島好手表現亮眼，今天5項決賽只有女單缺席，率先登場的混雙就上演內戰，最終由今年開始合作的劉廣珩／許尹鏸以21：9、21：11拍下去年世大運金牌組合楊筑云／吳軒毅，拍下聯手第一冠。

接續男雙決賽，列第4種子的林煜傑／陳子睿和日本岡村洋輝／山下恭平上演3局大戰，寶島組合雖以18：21、21：16、16：21敗陣，亞軍成績仍創合拍最佳紀錄。

楊筑云女雙也闖決賽，可惜和搭檔林芷均以16：21、10：21敗給日本高橋美優／中出堇，但仍繼奧爾良羽球大師賽奪亞後再登頒獎台。

壓軸登場的蘇力揚是大會第8種子，和列第5種子的斯里坎上演生涯第3度對決，24歲的蘇力揚先以21：15先下一城，第二局雖以16：21讓出，決勝局重振旗鼓，9：7時打出連拿8分猛攻奠定勝基，最終以21：9迎接生涯第一座巡迴賽冠軍，讓他開心落淚，和教練擁抱後還做出「昇龍拳」慶祝，場邊觀眾也報以熱烈掌聲。

蘇力揚馬上就要帶著冠軍轉戰加拿大安大略，他在明天點燃戰火的加拿大公開賽列男單第7種子，劉廣珩／許尹鏸也要尋求北美賽事再拍出佳績。

美國 劉廣珩 美國公開賽

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