美國羽賽／蘇力揚奪冠走出3年低潮 教練：改變心態很重要

BWF超級300的美國羽球公開賽，台灣男單好手蘇力揚今天以2比1局數擊敗前球王斯里坎特，拿下生涯首座巡迴賽冠軍；教練李松遠欣慰表示，「力揚改變心態後，終於走出3年低潮。」

蘇力揚今天在世界羽球聯盟（BWF）美國羽球公開賽男單決賽，對上曾在2018年登頂世界球王的印度好手斯里坎特（Srikanth Kidambi），2人賽前曾交手2次、各取1勝。

今天前2局雙方各拿1局，到了決勝第3局，蘇力揚有效控制節奏，加上33歲的斯里坎特體能下滑頻頻出現主動失誤，讓蘇力揚順利奪冠，賽後他激動地紅了眼眶，隨後也跟現場大批進場加油的台僑、球迷互動。

教練李松遠告訴中央社記者，這場比賽主要就是把節奏放慢，心態調整好，「過去力揚打球就有太急躁的狀況，很想要快點把對手擊倒，反而造成自己失誤，所以今天對上有經驗的斯里坎特，就特別要求他保持耐心，掌握節奏，以多拍來回為主，才會有優勢。」

李松遠提到，這場比賽很明顯蘇力揚有做到，特別是先拿下第1局後就更有信心，「儘管被對手追回第2局，但整個節奏還是控制得不錯，第3局雙方體能有差距，優勢很快就倒向我們這邊。」

身高184公分、現年24歲的蘇力揚，在2019年、18歲時就獲得亞青賽銅牌，當時也被國內羽壇寄予厚望，後續曾在比較低階的BWF「系列賽」、「國際賽」拿過4次亞軍。

2023年的台北羽球公開賽，蘇力揚生涯首度闖進巡迴賽（超級100以上）的決賽，儘管沒能奪冠，但外界都以為他會從此突破，沒想到卻是低潮的開始。

李松遠說：「台北公開賽後，力揚的每一場比賽都打得非常急躁，很想要快點奪冠來證明自己，結果不斷碰壁，挫敗感就越重，惡性循環下，就陷入了過去這3年的低潮。」

李松遠說：「我們當教練的，只能在旁努力引導，不斷溝通給他信心，並且藉由比賽來不斷修正他的心態，幸好從今年5月的泰國公開賽開始，力揚心態終於慢慢擺正，才能有今天這座冠軍。」

李松遠強調，以蘇力揚在18、19歲所取得的成績來看，這座巡迴賽冠軍確實來得太晚，「不過遲到總比不到好，相信破繭而出的他，還能夠繼續成長。」