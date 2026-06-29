美國羽賽／混雙劉廣珩、許尹鏸 合作4場就奪冠

BWF超級300等級的美國羽球公開賽，今天進行混雙決賽上演台灣內戰，僅搭配第4場的劉廣珩、許尹鏸，以21比9、21比11輕取吳軒毅、楊筑云，如願拿下2人合拍首冠。

由於是新組合，劉廣珩與許尹鏸在世界羽球聯盟（BWF）混雙世界排名僅第121，今天在決賽對上去年世大運金牌搭檔、世界排名第49的吳軒毅、楊筑云。

沒想到比賽開打後，戰況就呈現一面倒，首局劉廣珩與許尹鏸靠著出色的發球、接發球，以及精準的前4點吊動，直接打出11比2攻勢進入技術暫停；休息過後再靠一波5比1攻勢，提前鎖定第1局勝利。

第2局劉廣珩與許尹鏸依舊掌握場上節奏，並有效降低主動失誤，開賽就是7比2攻勢，比賽中段依舊維持15比9的優勢，如願直落2過關，收下2人合拍以來首場冠軍。

劉廣珩接受中央社訪問表示，「今天的順逆風比較明顯，我們有掌握住風向，加上降低失誤率，幾乎整場節奏都在由我們控制，才能一直都維持領先。」

今年從5月開始，劉廣珩不論男雙、混雙都換搭檔，必須重新適應，他說：「其實混雙的部分都是靠著比賽時邊打邊磨合，幸好我們2個性格差不多也好溝通，只是才打4場就奪冠，還是讓我有點驚喜。」

許尹鏸則告訴中央社記者，「今天我們分工明確，發球、接發球都處理得很好，就算有失誤也可以很快溝通調整，我就是盡量把球做好，留給廣珩在後場殺球。」

許尹鏸和之前的搭檔陳政寬，曾在去年世大運決賽打過吳軒毅、楊筑云，當時落敗鍍銀，今天換成新搭檔劉廣珩，順利復仇奪冠。

許尹鏸透露，「其實他們節奏都有點類似，我跟廣珩平時也沒有一起練球，都是以賽代訓，不過我們在場上都屬於冷靜溝通派的，就算有狀況他也會鼓勵我，讓我們都能繼續專注在球場上。」