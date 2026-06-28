排球／亞洲盃最終戰不敵卡達 中華男排第8名收尾

中華男排今天2026男子亞洲盃（AVC Men's Cup）排名戰迎戰世界排名第23名的卡達，中華隊首局一路與對手激戰至30分才分出勝負，第二局成功扳回一城，可惜後續遭卡達掌握比賽節奏，最終以30：32、25：22、18：25、15：25落敗，以第八名結束本屆男子亞洲盃賽事。

面對平均身高196公分的卡達，中華隊首局雖一度落後，仍憑藉防守反擊與團隊配合緊咬比分，雙方一路纏鬥至30分才讓對手驚險拿下。第二局中華隊透過穩定的一傳與防守反擊扳回一城，第三、四局則受制於卡達的攔網優勢與進攻火力，最終無緣逆轉。

本場比賽中華隊共有4名球員得分達雙位數，替補上陣的黃正良攻下全隊最高14分，劉昱麟、汪秉勳各拿下11分，温逸凱也貢獻10分。温逸凱本屆男子亞洲盃累積攻下107分，高居賽會得分榜第二名，六場比賽皆有雙位數得分，平均每場攻下17.8分，成為中華隊本屆賽事最穩定的進攻火力。

執行教練黃宏裕肯定球員在面對強敵時展現出的韌性與抗壓能力，「第一局我們在比分落後的情況下，沒有因為對手的高度與攻擊壓力而失去節奏，反而透過防守、攔網以及團隊溝通，一分一分把比分追回來。」他認為，球隊面對高層級對手時，展現出不錯的拚戰精神，也累積了寶貴的國際賽經驗。

黃宏裕也指出，球隊仍有許多細節需要持續修正，包括關鍵分的處理、領先時比賽節奏的掌控，以及高強度對抗下維持進攻穩定性的能力，「國際比賽很多時候就在幾顆關鍵球決定勝負，因此球員對比賽的閱讀能力，以及臨場應變能力，都是未來需要持續提升的地方。」

談到本屆賽事球員的成長，黃宏裕表示，經過這段時間的集訓與比賽，最大的改變在於球員開始理解如何透過團隊戰術、攔防系統與臨場判斷影響比賽，而不只是依靠個人能力，「如果要說成長最明顯的地方，我認為是球員閱讀比賽的能力提升了。」他認為，這也是國家隊長期培訓最重要的成果之一。

總結本次亞洲盃之旅，黃宏裕認為，最大的收穫是讓球員真正感受到亞洲頂級球隊的比賽速度與身體強度，也更加清楚目前與亞洲強權之間仍存在的差距，接續將為9月亞錦賽和亞運努力，「接下來我們會針對比賽內容持續分析，強化技術細節、戰術執行以及身體能力。」