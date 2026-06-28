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高球／JLPGA獎金新高地球達蒙明盃 盧曉晴補賽力拚后座

中央社／ 台北28日電
盧曉晴。 資料照
盧曉晴。 資料照

2026世足賽

JLPGA史上獎金最高的「地球達蒙明盃」，今天最終回合因天黑未能完賽，將延到明天早上補賽；台灣好手盧曉晴暫時以總桿數低於標準5桿排第5，僅落後領先者3桿，仍有望爭冠。

總獎金高達4億日圓（約新台幣7880萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）「地球達蒙明盃」（EARTH MONDAMIN CUP），雖然不是巡迴賽的年度4大賽，卻寫下巡迴賽史上最高額獎金，今年冠軍可獨得7200萬日圓。

地球達蒙明盃原訂6月25日到28日在日本千葉縣舉行4回合賽事，台灣共有吳佳晏、盧曉晴、蔡佩穎等3人參賽。

只不過，比賽打完首回合後，第2回合受到颱風外圍環流影響無法打完，比賽更被迫延後1天並且取消第3回合；今天中午開始，所有球員先補完第2回合賽事，取73人晉級下午接著開打的最終回合。

盧曉晴在前2回合結束後，分別繳出72、68桿的好成績，並以總桿數140桿並列第5，僅落後領先者日本好手阿部未悠2桿。

盧曉晴在緊接著開打的最終回合，天黑停賽前打完6洞，抓2博蒂、吞1柏忌，暫時以總桿數低於標準5桿的成績仍並列第5，但落後差距擴大到3桿。

另一名好手吳佳晏，同樣越打越好，前2回合分別繳出72、70桿，今天的最終回合打完前8洞，她抓1博蒂、0失誤，總桿數來到低於標準3桿的成績。

盧曉晴 蔡佩穎 高爾夫

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