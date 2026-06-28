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高球／女子PGA錦標賽第3天 徐薇淩木桿失準繳76桿
年度5大賽之一的女子PGA錦標賽今天結束第3回合，台灣唯一晉級的徐薇淩木桿失準，抓2博蒂、吞6柏忌繳出76桿，並以高於標準1桿的217桿，排名跌落至暫並列第49名。
女子PGA錦標賽是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的年度5大賽之一，今年在美國明尼蘇達州舉辦，總獎金提升到1300萬美元（約新台幣4.14億元），刷新女子賽事新紀錄，冠軍可獨得將近200萬美元（約新台幣6368萬元）獎金。
台灣唯一晉級的徐薇淩，在號稱「排名移動日」的第3回合意外失常，從第1洞下場的她，前5洞就吞了3個柏忌，直到第8洞才開胡抓博蒂，只可惜接著在第9洞又吞柏忌。
徐薇淩在今天與前2回合最大差異，在於開球上球道率僅57.1%，連帶著第2桿都在救球居多，標準桿上果嶺率也僅55%，幾乎沒有太多抓博蒂機會。
前2回合領先者、韓國的尹伊娜今天同樣失常繳出75桿的成績，讓同胞好手柳海蘭伺機竄出，以3天低於標準11桿的205桿單獨暫居領先。
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