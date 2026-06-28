美國羽賽／台灣混雙劉廣珩、許尹鏸 自家人對決提前預約金包銀

BWF超級300等級的美國羽球公開賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸，今天在4強以21比12、21比18擊敗頭號種子的美國組合挺進決賽，將對上自家人吳軒毅、楊筑芸，等於提前金包銀。

劉廣珩在今年賽季中迎來極大變化，自從5月初的湯優盃羽球團體賽後，他的男雙搭檔從楊博涵換成「同梯」的陳政寬，混雙搭檔也從原本的鄭宇倢換成許尹鏸。

由於是新組合，劉廣珩與許尹鏸在世界羽球總會（BWF）混雙排名僅第121名，今天在4強對上地主美國組合、世界排名第17的史密斯（Presley Smith）/蓋伊（Jennie Gai），這也是雙方首度交手。

首局開打後，台灣組合就順利取得7比1的大幅領先，靠著劉廣珩在後場主攻，許尹鏸前場做球，加上對手頻發生主動失誤，讓台灣組合最多以18比9大幅領先，輕鬆收下第1局。

第2局對手試圖回擊，比賽中段雙方戰成11比11的僵局，但劉廣珩與許尹鏸再次提速，並且加強前後場吊動，如願帶出一波7比1的攻勢拉開差距，開心直落2收下勝利，2人僅合作第4場，就首度攜手闖進冠軍賽。

至於劉廣珩與許尹鏸的對手，則是自家人吳軒毅、楊筑芸，他們今天同樣以21比19、21比14擊敗英格蘭組合范利溫（Estell Van Leeuwen）、漢敏（CallumHemming），但不論決賽結果為何，都由台灣組合站上頒獎台。

另外在男雙賽事，台灣的陳子睿、林煜傑，則是以21比18、21比14擊敗丹麥組合克亞爾（Christian FaustKjaer）與拉斯莫斯（Rasmus Kjaer），同樣是生涯首度闖進超級300等級賽事冠軍戰。

陳子睿告訴中央社記者，狀況感覺還不錯，現在就差最後一場，希望可能達成目標（奪冠），讓上半年的賽季有個完美結尾；陳子睿與林煜傑生涯還未曾在超級100等級以上賽事奪冠。