台灣田徑界 需科學化教練制度

「台灣田徑界最需要的，不只再出現一名楊傳廣，而是建立更多懂得國際化、科學化、長期化培育的教練與制度。」八十八歲的吳阿民，語重心長。

吳阿民說，台灣運動最大的敵人，從來不是缺少天才，而是制度不足，「楊傳廣之所以偉大，不只是天賦，而是楊傳廣比同時代的台灣選手更早接觸到世界級的訓練思維。」真正的國際級運動不只是拚命訓練，而是包括物理治療、恢復管理、按摩放鬆、心理調節、技術分析等完整的科際整合，六十年前他就看到楊傳廣、紀政的專屬教練都懂得透過按摩協助選手盡速恢復疲勞。

「我始終不認同只會在場邊吶喊、比賽結束就放任選手自生自滅的教練模式。」吳阿民認為真正的教練不應該只扮演技術指導者，更應成為運動員的生活管理者、心理支持者與生涯引路人，「教練不只有白天在場上協助選手，晚上也要知道選手在想什麼、做什麼」。

吳阿民說，如何規畫選手賽前的訓練強度，協助將身心狀態調整至巔峰，這些都需要科學化知識，且每位選手狀態不同，調整模式也有差異。

吳阿民對於許多基層訓練團隊過度追求選手短期成績感到憂心，他期待教育體系能更重視培養青少年運動員正確訓練觀，重視運動心理與人格培養。

「我們以前靠土法煉鋼也要拚，現在條件這麼好，更不能輸給自己。」吳阿民說，現在選手接觸科學化訓練，有營養師、防護員及重量訓練設備的協助，有國光獎金、國際移地訓練計畫的支持，但最重要的是運動員奮鬥的精神絕不能退步。

跨越選手、國手、奧運代表、留日進修者、國家隊教練、田徑協會核心幹部與秘書長等角色，吳阿民跑出了自己的傳奇，也見證台灣田徑從克難的黃土跑道年代走向制度化、科學化的關鍵歷程，但他與楊傳廣那一代最珍貴的是在資源近乎匱乏下，仍相信自己可以追上世界、甚至超越世界的野心。