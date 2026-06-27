擊劍／陳炳甫接任擊劍協會理事長 宣示五大發展方向

中華民國擊劍協會今天舉辦第十四屆理事長交接典禮，前任理事長張煥禎兩任屆滿交棒，由陳炳甫接任理事長，宣示將以「基層培育、品格教育、競技提升、國際接軌、全民參與」五大發展方向作為核心理念，持續推動台灣擊劍運動穩健發展。

交接典禮現場邀集新任理監事、各委員會成員及體育界重要人士，包括中華奧林匹克委員會主席蔡家福、副主席蔡賜爵、副主席陳士魁等貴賓親臨見證。在蔡家福主席監交下，新任理事長陳炳甫自前任理事長張煥禎手中接下印信，象徵責任的傳承與使命的延續。

為感念歷任理事長對協會的貢獻，亦一致推舉張煥禎先生為名譽理事長，以表彰其對擊劍運動的奉獻與卓越功績。陳炳甫於致詞時表示，「擊劍選手出身的張煥禎名譽理事長，將自身對於擊劍運動的熱情，轉為對台灣擊劍運動發展的支持與付出，無論在基層選手培育、競賽制度建立、國際交流推展及國家隊發展等面向皆投入大量心力，為台灣擊劍奠定穩固發展基礎，也讓我國選手逐步站上亞洲及世界舞台。」

擊劍協會近年來在國際賽事所累積的成果，皆來自歷屆理事長、理監事團隊、教練、裁判及選手共同努力的成果。未來將秉持承先啟後的精神，在既有基礎上持續努力與創新，帶領台灣擊劍邁向新的發展階段。

陳炳甫理事長秉承父親陳重光先生畢生支持體育的精神，多年來深耕基層運動推廣，尤其透過『重光盃少棒錦標賽』的持續舉辦，陪伴無數少年選手成長。重光盃不僅已成為國內重要的年度少棒賽事之一，更長期倡導以運動培養紀律、責任感、團隊合作與尊重精神，將品格教育融入體育發展。運動的價值不只是追求勝負與成績，更重要的是培養孩子面對人生挑戰的能力與正向品格。接任擊劍協會理事長後，也將延續相同理念，讓擊劍不只是競技運動，更成為培育青年世代品格與自信的重要平台。

展望未來，陳炳甫宣布，協會將全力爭取「2028亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽（Asian Cadet & Junior Fencing Championships 2028）」主辦權，期望將亞洲最高層級青年擊劍賽事帶到台灣舉辦。若順利取得主辦權，預計將吸引超過30個國家、近千名選手及代表團來台參賽，不僅能讓我國年輕選手擁有主場競技與國際交流的寶貴機會，也將帶動運動觀光、城市行銷及國際體育交流效益，進一步提升台灣在國際體壇的能見度。