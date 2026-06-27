快訊

金曲37／陳嫺靜拿下新人獎、張震嶽奪作曲人獎 得獎名單不斷更新

金曲37／暌違28年…71歲白冰冰走紅毯狀態驚人 「白紗露美肩」拚歌后

金曲37／Jolin笑翻！A-Lin開場騎巨蟒現身 改編「娜魯one」網狂讚

聽新聞
0:00 / 0:00

射箭／玉山國手選拔連三天「暴雨戰」 柯倫祐、陳芳翊通過老天考驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯倫祐（白衣）經驗豐富，成功克服連日大雨奪冠。圖／中華民國射箭協會提供
柯倫祐（白衣）經驗豐富，成功克服連日大雨奪冠。圖／中華民國射箭協會提供

2026世足賽

玉山銀行贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天進行最後一天賽程，歷經前2天大暴雨，最後一天下午總算短暫放晴並順利完賽，總共24人順利入選，當中反曲弓台北大學柯倫祐、複合弓台南海事陳芳翊等都再披國手戰袍。

本屆賽事共有反曲弓、複合弓的青年與青少年組，共236位未來之星爭取2026年亞洲青年、青少年射箭錦標賽出賽機會，各組前3名取得國手資格。另外反曲弓青少年男女子組排名第一者獲得協會遴派參加「2026年第4屆達卡夏季青年奧林匹克運動會」資格，最終名額需待協會確認並正式公布。

歷經3天賽程，國手入選名單為反曲弓青年男子組柯倫祐、詹豪杰、劉泰宇，女子組許芯慈、風佑築、張純嘉。青少年男子組陳品安、李潘嘉偉、顏摩西，女子組高卉唐、王乃欣、陳沁揚。複合弓名單為青年男子組林翰霆、顏子翔、高誠恩，女子組陳芳翊、邱鈺兒、柯韋安。青少年男子組王宥欽、張語恩、蔡維宸，女子組陳品蓁、林姿璇、陳冠涵。

這次選手3天共要完成12局、432箭，柯倫祐以總和3897分排名第一，今天的兩局656、660分都是單日最佳，「升上大學後練習時間少很多，必須善用自己的休息時間，除了讀書以外就是練射箭。最近放暑假，剛好可以回明德高中訓練，還好有及時把狀態拉上來。」

雖然做足準備，卻沒料到老天的考驗，在嘉義縣中正大學的賽事沒能倖免南部暴雨，3天幾乎雨下不停，柯倫祐笑說：「超濕！第一次這麼狼狽，只好一直調整，專心把動作跟直線、張力顧好，成績就不會差太多，真的很疲憊，從來沒遇過這種狀況，還好結局是好的。」

當過國手、也比過企業射箭聯賽，柯倫祐相對早熟，也習慣四處征戰的生活，他表示感謝家人默默的支持，「通常比賽期間我不會聯絡家人，他們也知道不要打擾我，但都會透過轉播、網路關心，等我回去報告好消息。」

複合弓青年女子組陳芳翊則是從第一天的第1局就一路領先，最終總分4137分封后。她表示雙數局的表現不佳，「可能是體能，也可能是天氣，畢竟從來沒碰過這樣連下3天的，還好衣服有帶夠。」

近年表現傑出的陳芳翊連續兩年雀屏入選，複合弓關注度也隨著項目加入2028年洛杉磯奧運越來越高，她表示確實逐漸感受到壓力，「多少會被影響，但目前都能面對，覺得自己調適心情的能力有進步，對風向的掌握也比以往更好，這次比賽更是寶貴經驗。」

陳芳翊是近年複合弓超級新星。圖／中華民國射箭協會提供
陳芳翊是近年複合弓超級新星。圖／中華民國射箭協會提供

玉山 玉山銀行 台北大學

延伸閱讀

MLB／差2個出局數！9局挨轟砸鍋「無安打」比賽 金寶：我很遺憾

中職／中職選秀29日登場游擊亮點多 永田颯太郎當即戰力

玉山盃／陳柏凱把挫折當成動力 教頭勉先在中職打出價值

中職／黃靖哲力量佳讓李灝宇印象深 運動能力突出拚選秀

相關新聞

射箭／玉山國手選拔連三天「暴雨戰」 柯倫祐、陳芳翊通過老天考驗

由玉山銀行贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天進行最後一天賽程，歷經前2天大暴雨，最後一天下午總算短暫放晴並順利完賽，總共24人順利入選，當中反曲弓台北大學柯倫祐、複合弓台南海事陳芳翊等都再披國手戰袍。

世足賽／被迫美墨通勤出賽 伊朗拚自力晉級夢碎批美國不公平對待

2026年世界盃足球賽G組小組賽最終輪，伊朗今天與埃及以1：1戰和，是否寫下隊史首度晉級淘汰賽還在未定之天，總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽後抗議主辦國之一美國不公，迫使伊朗小組賽3場比賽必須在美國、墨西哥之間通勤出賽，「如果准許我們提前兩周抵達準備，我們或許能以更好的狀態、體能及心理狀態出賽，他們剝奪了我們應該獲得的公平待遇。」

田徑／內湖學生暴雨競賽惹議 邱為榮：別流於口水，應從制度硬體討論

台北市東湖盃田徑邀請賽日前因讓國小學童在暴雨中進行賽事，引發外界質疑「拿學生健康開玩笑」。對此，行政院運動部成立的諮詢委員、中華民國田徑協會副秘書長邱為榮直言，檢討單一事件無法根治問題，台灣基層體育長期缺乏標準化的「天氣動態熔斷機制」與彈性預算配套，唯有從制度與硬體環境著手，才能真正疼惜體育幼苗。

美國羽賽／蘇力揚直落二擊敗楊燦 勇闖男單4強

BWF超級300系列的美國羽球公開賽，台灣男單好手蘇力揚今天在8強戰以21比19、21比8擊敗加拿大華裔選手楊燦，躋身4...

世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

2026年世界盃足球賽G組小組賽最終輪，今天上演埃及、伊朗兩個中東國家過招，伊朗卡里扎赫 (Shojae Khalilzadeh）在傷停補時第3分鐘進球，一度燃起直接晉級希望，隨後經影像輔助裁判（VAR）檢視後確認越位，伊朗空歡喜一場，最終1：1言和，G組分組底定第一比利時、第二埃及，伊朗能否晉級仍是未知數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。