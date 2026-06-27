射箭／玉山國手選拔連三天「暴雨戰」 柯倫祐、陳芳翊通過老天考驗

由玉山銀行贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天進行最後一天賽程，歷經前2天大暴雨，最後一天下午總算短暫放晴並順利完賽，總共24人順利入選，當中反曲弓台北大學柯倫祐、複合弓台南海事陳芳翊等都再披國手戰袍。

本屆賽事共有反曲弓、複合弓的青年與青少年組，共236位未來之星爭取2026年亞洲青年、青少年射箭錦標賽出賽機會，各組前3名取得國手資格。另外反曲弓青少年男女子組排名第一者獲得協會遴派參加「2026年第4屆達卡夏季青年奧林匹克運動會」資格，最終名額需待協會確認並正式公布。

歷經3天賽程，國手入選名單為反曲弓青年男子組柯倫祐、詹豪杰、劉泰宇，女子組許芯慈、風佑築、張純嘉。青少年男子組陳品安、李潘嘉偉、顏摩西，女子組高卉唐、王乃欣、陳沁揚。複合弓名單為青年男子組林翰霆、顏子翔、高誠恩，女子組陳芳翊、邱鈺兒、柯韋安。青少年男子組王宥欽、張語恩、蔡維宸，女子組陳品蓁、林姿璇、陳冠涵。

這次選手3天共要完成12局、432箭，柯倫祐以總和3897分排名第一，今天的兩局656、660分都是單日最佳，「升上大學後練習時間少很多，必須善用自己的休息時間，除了讀書以外就是練射箭。最近放暑假，剛好可以回明德高中訓練，還好有及時把狀態拉上來。」

雖然做足準備，卻沒料到老天的考驗，在嘉義縣中正大學的賽事沒能倖免南部暴雨，3天幾乎雨下不停，柯倫祐笑說：「超濕！第一次這麼狼狽，只好一直調整，專心把動作跟直線、張力顧好，成績就不會差太多，真的很疲憊，從來沒遇過這種狀況，還好結局是好的。」

當過國手、也比過企業射箭聯賽，柯倫祐相對早熟，也習慣四處征戰的生活，他表示感謝家人默默的支持，「通常比賽期間我不會聯絡家人，他們也知道不要打擾我，但都會透過轉播、網路關心，等我回去報告好消息。」

複合弓青年女子組陳芳翊則是從第一天的第1局就一路領先，最終總分4137分封后。她表示雙數局的表現不佳，「可能是體能，也可能是天氣，畢竟從來沒碰過這樣連下3天的，還好衣服有帶夠。」

近年表現傑出的陳芳翊連續兩年雀屏入選，複合弓關注度也隨著項目加入2028年洛杉磯奧運越來越高，她表示確實逐漸感受到壓力，「多少會被影響，但目前都能面對，覺得自己調適心情的能力有進步，對風向的掌握也比以往更好，這次比賽更是寶貴經驗。」