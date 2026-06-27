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田徑／內湖學生暴雨競賽惹議 邱為榮：別流於口水，應從制度硬體討論

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣地處亞熱帶，梅雨、暴雨與酷暑已成常態。圖／邱為榮提供
台灣地處亞熱帶，梅雨、暴雨與酷暑已成常態。圖／邱為榮提供

2026世足賽

台北市東湖盃田徑邀請賽日前因讓國小學童在暴雨中進行賽事，引發外界質疑「拿學生健康開玩笑」。對此，行政院運動部成立的諮詢委員、中華民國田徑協會副秘書長邱為榮直言，檢討單一事件無法根治問題，台灣基層體育長期缺乏標準化的「天氣動態熔斷機制」與彈性預算配套，唯有從制度與硬體環境著手，才能真正疼惜體育幼苗。

邱為榮指出，田徑雖是戶外運動，但台灣地處亞熱帶，梅雨、暴雨與酷暑已成常態。基層賽事常因場地缺乏遮蔽、更無室內熱身檢錄區，導致選手在極端天氣下被赤裸裸暴露在風險中。此外，賽事「硬要比完」的隱形壓力，往往綁在預算核銷與場地租借限制上。

「延期辦理意味著裁判費、工作人員費、保險費要重新計算，經費甚至可能跨越會計年度而無法核銷。」邱為榮呼籲，政府應主動建立「天災延賽補助基金」與彈性核銷機制，並結合氣象精準預報，制定清晰的「極端天氣動態熔斷指引」，當雨量或落雷風險達標時即強制延賽，成為基層人員最好的法規盾牌。

面對氣候變遷，邱為榮更提出前瞻性解方，建請地方政府籌建台灣首座符合國際田徑總會（WA）標準的「200公尺環形室內田徑場館」。他分析，室內田徑館占地遠小於戶外場地，可採「上層田徑場、下層商場或停車場」的複合式開發，平時作為基層與國家隊的常態基訓基地，一旦戶外暴雨，即可啟動動態移賽機制，百分之百保護學童安全。

邱為榮強調，這座場館不僅能填補台灣體育史上「唯一國際室內場館空白」的缺憾，六都若能以地方出地、積極爭取中央專案補助的「雙贏戰略」切入，未來更有機會爭辦世界室內田徑巡迴賽或亞洲室內田徑錦標賽，這才是將政治口水轉化為提升台灣國際能見度的實質做法。

田徑 台北市 體育

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