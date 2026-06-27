美國羽賽／蘇力揚直落二擊敗楊燦 勇闖男單4強

BWF超級300系列的美國羽球公開賽，台灣男單好手蘇力揚今天在8強戰以21比19、21比8擊敗加拿大華裔選手楊燦，躋身4強之列，朝著生涯首座BWF巡迴賽冠軍邁進。

在男單頭號種子、「台灣一哥」周天成提前遭到淘汰情況下，世界排名46名的蘇力揚這次美國公開賽扛起台灣單打招牌，今天在8強戰以直落二力退賽事第3種子的加拿大華裔選手楊燦，生涯第3度打進世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的男單4強。

職業生涯首度與楊燦正面交鋒，蘇力揚在首局開打後就連得5分，打出強勢表現，甚至技術暫停後一度擴大為8分領先，沒想到蘇力揚突然陷入亂流，還遭化解2個局點，被追到僅剩1分差，所幸蘇力揚在關鍵時刻穩住陣腳，驚險以21比19先馳得點。

手握聽牌優勢的蘇力揚，進入次局展現宰制力，整局都壓著對手打，尤其技術暫停後打出連得6分攻勢，提前鎖定戰果，最後再以21比8拿到勝利，接下來將對戰印度18歲小將肖翰（Rounak Chouhan），爭取男單冠軍戰門票。

另外，這次美國公開賽「雙線出擊」的21歲台灣女將楊筑云，分別與搭檔林芷均、吳軒毅挺進女雙、混雙4強，有機會尋求雙冠紀錄，而男雙組合陳子睿、林煜傑及混雙組合劉廣珩、許尹鏸也都打進4強，朝著生涯首座BWF巡迴賽首冠目標邁進。