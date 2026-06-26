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高中體總會長改選 桃園龍潭高中校長陳勝利當選

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國高級中等學校體育總會第七屆會長、理事、監事選舉昨天舉行。圖／高中體育總會提供
中華民國高級中等學校體育總會第七屆會長、理事、監事選舉昨天舉行。圖／高中體育總會提供

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中華民國高級中等學校體育總會第七屆會長、理事、監事選舉於昨天在新北市立板橋高級中學舉辦，在進行理監事改選後，由桃園市立龍潭高級中等學校校長陳勝利當選第七屆會長。

高中體總現任會長桃園市永平工商校長胡劍峯，於8年任內推動本國中等學校各項學生運動賽事、國際交流賽事及活動、兩岸事務、推廣學生體育活動等不遺餘力，為台灣基層運動賽事及人才培育，盡心盡力開創新局。

高中體總將訂於7月29日於台北凱達大飯店舉辦交接典禮，感謝胡會長的付出，亦將未來推動學生體育運動之重責大任交棒給陳會長。

桃園 體育 板橋

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