台荷深化運動領域交流 運動部盼借鏡發展全民運動

為促進台荷運動領域交流，荷蘭在台辦事處13日以「全民運動、國際交流」為主軸，邀請運動部、全民運動署及運動團體代表參與圓桌討論會，針對全民運動政策、社區運動俱樂部發展、自行車文化推廣、運動人才培育及運動安全等議題交流。

運動部國際事務司長張進旺會中表示，部長李洋曾於2月10日會晤荷蘭在台辦事處代表Bas Pulles（浦樂施），就台荷運動交流合作及全民運動推展等議題交換意見，雙方均期待持續深化合作關係。

張進旺說，荷蘭在全民運動推廣、社區俱樂部經營及運動人才培育等方面具有豐富經驗，值得台灣借鏡。運動不僅能促進國民健康，也能帶動城市發展及國際交流，未來運動部將持續透過運動外交與各國合作，增進彼此理解與友誼。

全民運動署社區運動組副組長張儒民提到，台灣近年積極推動全民運動政策，並致力發展社區運動俱樂部，希望打造更多元且永續的運動參與環境。此次特別向荷方請益自行車文化推廣、社區俱樂部經營及場域活化利用等經驗，作為未來推動相關政策的重要參考。

此外，聯合國訂定每年6月3日為世界自行車日，台灣亦響應辦理相關自行車活動，明年將規劃邀請荷方參與，深化雙方交流。

浦樂施代表分享，荷蘭自幼即重視運動教育，兒童在8歲前須具備游泳能力，並從小培養自行車騎乘習慣。荷蘭以社區運動俱樂部作為全民運動發展核心，透過地方政府、志工及社區共同參與，建構完善的運動支持網絡。

荷蘭目前亦推動「2032運動策略計畫」，以全民參與、追求卓越及樂在運動為三大目標，期望透過運動促進健康、社會融合及國家認同，打造更健康、更具凝聚力的社會。

中華民國合球協會秘書長梁哲維表示，社區俱樂部對於培養運動習慣、擴大運動參與人口及發掘潛力選手具有重要功能，期盼藉由此次交流汲取荷蘭推動社區運動俱樂部的成功經驗，作為未來深化台灣全民運動發展的重要參考。

長年在荷蘭接受競速滑冰訓練的選手Ju-Lin de Visser（蔡旻慈）分享自身從荷蘭社區俱樂部逐步進入代表隊的經驗，說明俱樂部在運動人才培育過程中的重要性，並強調教育與運動發展並重，以及基層運動環境對選手成長的關鍵影響。