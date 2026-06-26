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排球／打造原住民族排球最高殿堂 首屆原鄉盃全國55原鄉齊聚屏東

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
首屆全國原鄉盃排球錦標賽將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。圖／大會提供
首屆全國原鄉盃排球錦標賽將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。圖／大會提供

2026世足賽

為推廣原住民族全民運動風氣，凝聚全國原住民族情感交流，由財團法人社教文化基金會主辦、屏東縣體育會排球委員會及中華民國排球協會承辦的「2026年第1屆全國原鄉盃排球錦標賽」，將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。

這次賽事規劃社會男子組、社會女子組、九人制男子組、九人制女子組及九人制混合組等五大組別，預計吸引來自全國各地原住民族排球愛好者齊聚屏東，以球會友，共同參與這場兼具競技、交流與文化傳承意義的運動盛會。

為提升賽事競爭力並鼓勵全國優秀隊伍踴躍參與，首屆原鄉盃祭出最高總獎金40萬元，其中各組冠軍最高可獨得5萬元獎金、亞軍2萬元及季軍1萬元，堪稱國內及原住民族排球賽事中具指標性的獎勵規模。

為宣傳首屆賽事，記者會特別邀請現效力於新北中纖女排的陳喬恩共同參與。陳喬恩今年獲選國手資格，甫在亞洲盃表現優異與中華女排獲得銀牌，身為原住民選手代表，陳喬恩表示，排球對她而言不只是競技運動，更改變了她的人生。排球在許多原住民族部落中扮演重要角色，不僅是族人交流與凝聚情感的重要媒介，更能串聯不同世代的族人。對於首屆原鄉盃的誕生，她感到十分開心與期待，希望透過這項專屬原住民族的排球賽事，讓更多優秀選手被看見，也讓全國各地族人透過運動交流，共同傳承原住民族文化與熱情。

主辦單位表示，原鄉盃不僅是一場競技賽事，更承載著文化交流與族群連結的重要使命。期盼未來持續擴大辦理規模，逐步發展成為全國原住民族最具代表性的排球品牌賽事，透過排球串聯各地族人情感，傳承原住民族團結互助精神，並向社會大眾展現原住民族豐沛的運動能量與文化底蘊。

除了精彩賽事外，本屆原鄉盃也將結合原民市集、文化展演及賽事轉播等多元內容，讓民眾在欣賞高水準排球競技之餘，也能深入認識原住民族文化特色與生活樣貌。主辦單位希望透過運動與文化結合的方式，讓原鄉盃不僅是一場排球賽，更成為展現原住民族活力與文化魅力的重要平台。

首屆全國原鄉盃排球錦標賽將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。圖／大會提供
首屆全國原鄉盃排球錦標賽將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。圖／大會提供

屏東 排球 原住民

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