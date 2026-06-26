美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞聯手晉級8強 續拚衛冕男雙金盃

BWF超級300的美國羽球公開賽今天進行16強賽事，尋求衛冕的台灣男雙組合賴柏佑、蔡富丞，順利以21比19、21比10擊敗美國搭檔陳子亦、史密斯，順利挺進8強。

世界羽球總會（BWF）男雙排名第47名的賴柏佑、蔡富丞，去年首度獲得美國羽球公開賽男雙金盃，今年尋求衛冕，在今天16強遇上世界排名第26、大會第2種子的美國組合陳子亦、史密斯（Presley Smith）。

陳子亦來自台灣羽球世家，哥哥陳子睿也有參加今年美國羽球公開賽，至於史密斯（Presley Smith）也有中文名字賈士賢，他在美國唸到高中畢業後，就來台投入羽球訓練。

今天雙方生涯首度交手，首局開打賴柏佑、蔡富丞就取得10比4領先，但隨後失誤過多，被追成10比10平手；幸好台灣組合穩住陣腳，再度要回些微優勢，並且在比賽尾聲以20比16取得4個局末點後，驚險收下第1局勝利。

第2局賴柏佑、蔡富丞經歷過前段拉鋸戰，在雙方4比4平手時開始拉開差距，靠著出色的輪轉及前3拍的優勢，順利取得14比7的優勢；儘管後續被連追3分，但台灣組合加速快打連得7分，如願直落2帶走比賽。

力拚衛冕的賴柏佑、蔡富丞，8強對手是丹麥組合、世界排名第51的克亞爾（Christian Faust Kjaer）與拉斯莫斯（Rasmus Kjaer）。

另外，陳子睿與搭檔林煜傑，今天則在16強以21比11、21比12輕取自家人林嘉彥、林永晟，同樣闖進8強，接下來對手是日本組合后藤拓人、吉田翼。