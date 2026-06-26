快訊

彰化驚見「保鮮膜棉被裹屍」長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園…恐已死亡多日

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

聽新聞
0:00 / 0:00

美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞聯手晉級8強 續拚衛冕男雙金盃

中央社／ 台北26日電
賴柏佑（左）、蔡富丞（右）。圖／合庫提供
賴柏佑（左）、蔡富丞（右）。圖／合庫提供

2026世足賽

BWF超級300的美國羽球公開賽今天進行16強賽事，尋求衛冕的台灣男雙組合賴柏佑、蔡富丞，順利以21比19、21比10擊敗美國搭檔陳子亦、史密斯，順利挺進8強。

世界羽球總會（BWF）男雙排名第47名的賴柏佑、蔡富丞，去年首度獲得美國羽球公開賽男雙金盃，今年尋求衛冕，在今天16強遇上世界排名第26、大會第2種子的美國組合陳子亦、史密斯（Presley Smith）。

陳子亦來自台灣羽球世家，哥哥陳子睿也有參加今年美國羽球公開賽，至於史密斯（Presley Smith）也有中文名字賈士賢，他在美國唸到高中畢業後，就來台投入羽球訓練。

今天雙方生涯首度交手，首局開打賴柏佑、蔡富丞就取得10比4領先，但隨後失誤過多，被追成10比10平手；幸好台灣組合穩住陣腳，再度要回些微優勢，並且在比賽尾聲以20比16取得4個局末點後，驚險收下第1局勝利。

第2局賴柏佑、蔡富丞經歷過前段拉鋸戰，在雙方4比4平手時開始拉開差距，靠著出色的輪轉及前3拍的優勢，順利取得14比7的優勢；儘管後續被連追3分，但台灣組合加速快打連得7分，如願直落2帶走比賽。

力拚衛冕的賴柏佑、蔡富丞，8強對手是丹麥組合、世界排名第51的克亞爾（Christian Faust Kjaer）與拉斯莫斯（Rasmus Kjaer）。

另外，陳子睿與搭檔林煜傑，今天則在16強以21比11、21比12輕取自家人林嘉彥、林永晟，同樣闖進8強，接下來對手是日本組合后藤拓人、吉田翼。

美國 羽球 史密斯

延伸閱讀

美國羽賽／直落2擊敗自家人黃郁豈 周天成晉16強

世足賽／美國2比0擊敗澳洲 取得二連勝暫居分組首位

世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將唱衰自家人：不可能奪冠

世界盃／小組第一 淘汰賽相對有利 全美熱議能否奪冠？

相關新聞

排球／打造原住民族排球最高殿堂 首屆原鄉盃全國55原鄉齊聚屏東

為推廣原住民族全民運動風氣，凝聚全國原住民族情感交流，由財團法人社教文化基金會主辦、屏東縣體育會排球委員會及中華民國排球協會承辦的「2026年第1屆全國原鄉盃排球錦標賽」，將於8月6日至8月9日在屏東大學盛大登場。

美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞聯手晉級8強 續拚衛冕男雙金盃

BWF超級300的美國羽球公開賽今天進行16強賽事，尋求衛冕的台灣男雙組合賴柏佑、蔡富丞，順利以21比19、21比10擊...

體操／女子亞錦賽台灣團體第7 單項無人晉決賽

亞洲女子體操錦標賽首日進行的團體及個人資格賽，台灣代表隊推出賴品儒、丁華恬、廖奕淳、楊可玟，可惜以總分145.396分、...

TPVL／天鷹隊長完成續約 陳建禎珍惜每一次踏進球場機會

TPVL台鋼天鷹隊今天正式宣布與隊長陳建禎完成一年續約，新賽季陳建禎將持續披上天鷹戰袍，與球隊一同迎接全新挑戰。自加入球隊以來，陳建禎不僅在場上展現穩定身手，更以豐富經驗與領袖風範凝聚團隊，成為天鷹不可或缺的重要核心。

高球／徐薇淩大賽維持好手感 女子PGA錦標賽首輪繳69桿

年度五大賽之一的女子PGA錦標賽今天進行首回合，台灣好手徐薇淩維持近來的手感，抓4博蒂、吞1柏忌繳出低於標準3桿的69桿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。