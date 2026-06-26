TPVL／天鷹隊長完成續約 陳建禎珍惜每一次踏進球場機會

TPVL台鋼天鷹隊今天正式宣布與隊長陳建禎完成一年續約，新賽季陳建禎將持續披上天鷹戰袍，與球隊一同迎接全新挑戰。自加入球隊以來，陳建禎不僅在場上展現穩定身手，更以豐富經驗與領袖風範凝聚團隊，成為天鷹不可或缺的重要核心。

有「台灣隊長」之稱的陳建禎，擁有長達八年的旅日職業生涯經驗，曾長期效力日本職業聯賽，累積豐富的國際賽與職業賽場歷練。去年返台加盟台鋼天鷹後，迅速扛起球隊領導重任，以成熟穩定的比賽節奏及專業態度，協助球隊建立競爭文化，帶領年輕球員持續成長。

本賽季陳建禎一共繳出738分的亮眼成績，在攻擊端展現多元且細膩的進攻技巧，同時憑藉穩定的接發球與防守能力，成為球隊攻守轉換的重要樞紐。無論關鍵時刻的得分能力，或是場上領導氣質，都展現身為隊長的價值與影響力。

談及續約，陳建禎表示，「非常感謝台鋼集團及球團對我的肯定與信任，讓我能夠繼續留在台鋼天鷹。能夠回到自己的家鄉，在熟悉的地方延續職業生涯，對我來說是一件很幸福的事情，我也會用實際表現回報球團的期待。」

陳建禎也提到，來到台鋼後，深刻感受到集團對運動員的重視與照顧，「不論是為了提升訓練環境與品質所打造的皇鷹學院，或是球團對於球員未來發展的規劃，都讓我們能夠更專注地投入在球場上，也讓我感受到集團的用心，這是我非常珍惜的地方。」

面對即將到來的新賽季，陳建禎表示，最珍惜的仍是能夠健康地站上球場，「每一次穿上球衣、踏進球場，對我來說都很珍貴。接下來我會繼續全力以赴，也希望把自己的經驗傳承給年輕球員，和隊友們一起幫助球隊持續成長。」