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體操／女子亞錦賽台灣團體第7 單項無人晉決賽

中央社／ 台北26日電
丁華恬以短髮版體操精靈造型亮相。圖／運發中心提供 劉肇育
丁華恬以短髮版體操精靈造型亮相。圖／運發中心提供 劉肇育

2026世足賽

亞洲女子體操錦標賽首日進行的團體及個人資格賽，台灣代表隊推出賴品儒、丁華恬、廖奕淳、楊可玟，可惜以總分145.396分、排名第7無緣站上頒獎台。

2026亞洲女子體操錦標賽從6月25日到28日，緊接在男子亞錦賽之後，同樣於中國貴州遵義市登場。

首日進行的團體及個人單項資格賽，台灣靠著賴品儒、丁華恬帶著2名年僅18歲的廖奕淳、楊可玟參賽跳馬、高低槓、平衡木、地板等4項；團體賽成績是取每個國家下場選手，在這4個單項的前3高分數加總。

最終台灣隊在沒有表現特別突出的情況下，以總分145.396分、排名第7；前3名分別為中國、日本、韓國，台灣女子體操團隊曾在2023年獲得銅牌，當時也是隊史首面亞錦賽獎牌。

至於在個人全能項目上，以「體操小公主」賴品儒排在第11名表現最佳，現年25歲的她，也是3年前亞錦賽銅牌得主的成員之一。

其他在個人單項資格賽，台灣女子代表隊都無人能取得決賽資格；其中平衡木項目，賴品儒以難度分5.400、執行分7.633、總分13.033獲得備取第1表現最佳。

教練鄭焜杰告訴中央社記者，賴品儒受傷後又復出確實不容易，這次平衡木表現算是不錯，可惜最後的動作跳了一下，否則是有機會直接晉級決賽。

至於丁華恬在平衡木僅拿到12.800分、排在第17名，表現不盡理想。

丁華恬 台灣隊 貴州

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