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高球／徐薇淩大賽維持好手感 女子PGA錦標賽首輪繳69桿

中央社／ 台北26日電
徐薇淩。 中央社
徐薇淩。 中央社

2026世足賽

年度五大賽之一的女子PGA錦標賽今天進行首回合，台灣好手徐薇淩維持近來的手感，抓4博蒂、吞1柏忌繳出低於標準3桿的69桿、暫並列第8，落後領先的韓國選手尹伊娜6桿。

女子PGA錦標賽事是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的年度5大賽之一，今年在美國明尼蘇達州舉辦，總獎金提升到1300萬美元（約4.14億新台幣），刷新女子賽事新紀錄，冠軍可獨得將近200萬美元（約新台幣6373萬元）獎金。

這場大賽台灣僅曾雅妮、徐薇淩參賽，其中徐薇淩在上週的LPGA邁爾菁英賽更換新桿弟之後，表現脫胎換骨，不但拿下相隔5年多以來的並列第3，本週在大賽首輪同樣表現出色。

徐薇淩今天從球場第1洞出發，前2洞先穩穩打Par，接著在標準5桿的第3洞率先抓博蒂開胡，只可惜在接著第4洞就吞柏忌，但她持續把握長洞機會，在第7洞又抓博蒂入袋。

轉場後徐薇淩表現更加穩定，分別在第12、17洞精彩抓下博蒂，最終就以69桿結束首輪賽事；她在今天開球上球道率達78.5%，標準桿上果嶺率77.7%，都發揮的相當不錯。

徐薇淩表示，今天的開球還算不錯，也給自己製造滿多機會，大賽場地就是這樣，盡可能不要犯錯，有機會再進攻；徐薇淩生涯在女子PGA錦標賽的最佳成績，就是去年的並列第10名。

另外曾在賽史兩度奪冠的「微笑球后」曾雅妮，全場抓2博蒂、吞3柏忌繳出73桿，暫時並列第70名，處於晉級邊緣，第2回合仍須降低桿數才保險。

徐薇淩 PGA錦標賽 LPGA

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