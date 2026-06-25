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國訓董事長林鴻道請辭南下揮別亞運培訓隊 林郁婷、林俊易代表致意

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國訓中心舉行董事長林鴻道辭別活動。圖／國訓中心提供
國訓中心舉行董事長林鴻道辭別活動。圖／國訓中心提供

2026世足賽

國家運動訓練中心董事會本月23日召開董事會議，董事長林鴻道於會中正式提出辭去董事長職務，今天特地南下國家運動訓練中心，向長期並肩努力的亞運培訓隊教練、選手及行政團隊辭別，並親自感謝大家多年來對國家競技運動發展的投入與付出，勉勵全體教練、選手持續專注訓練、勇於挑戰自我，在即將到來的名古屋亞洲運動會全力以赴，為國爭光。

辭別活動中，由羽球選手林俊易、拳擊選手林郁婷及射箭隊全體獻上花束及紀念品，為林鴻道長年陪伴國家隊成長、支持競技運動發展獻上誠摯感謝及祝福。

依國訓中心組織章程規定，基於責任倫理，執行長趙士强亦於23日董事會同時表達與林鴻道同進退之立場，國訓中心將在新任董事長確定後完成執行長交接，對此董事會表示理解其立場，同時表達慰留之意，期盼其能持續協助中心推動相關業務，維持組織穩定運作。

國訓中心指出，作為國家級訓練基地，國訓中心各項制度、組織架構及行政體系均已建立穩定運作機制，目前名古屋亞洲運動會備戰工作已進入關鍵階段，皆按既定計畫持續推動。國訓中心將在運動部指導下，持續秉持專業、穩健的精神，全力支援國家代表隊備戰，確保訓練量能與行政支援不中斷，以最佳狀態迎戰名古屋亞運及後續各項國際賽會。

林俊易 林鴻道 林郁婷

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