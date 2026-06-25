高球／台灣第一座！國華摘下高球界「綠色奧斯卡認證」

台灣高爾夫產業迎來重要里程碑。北投國華高爾夫俱樂部正式通過 GEO Certified® 國際認證，成為台灣第一座、也是目前唯一取得此項認證的高爾夫球場。全球目前約有 39,000 座高爾夫球場，而通過 GEO 認證者僅約 700 座，比例不到 2%，因此 GEO 也被譽為高球界最具公信力的「綠色奧斯卡認證」。這項認證不只是對國華球場的肯定，更代表台灣高爾夫產業正式站上國際永續舞台。

高球界的「綠色奧斯卡認證」 從蘇格蘭走向世界的永續標準

北投國華高球場獲高球界的「綠色奧斯卡認證」，從蘇格蘭走向世界的永續標準。 北投國華高爾夫俱樂部提供

對許多台灣民眾而言，GEO 或許仍是陌生的名字，但在國際高爾夫與永續發展領域，GEO Certified® 一直被視為最具權威性的永續認證之一。GEO（Golf Environment Organization）成立於 2005 年，總部位於高爾夫發源地蘇格蘭，是全球唯一專為高爾夫產業建立、並符合 ISEAL 規範的第三方驗證機構。包括英國公開賽（The Open Championship）與萊德盃（Ryder Cup）等世界頂級賽事舉辦球場，皆將 GEO Certified® 視為永續管理的重要國際標準。

不為認證而改變 而是因為改變，所以獲得認證

國華球場今年宣布啟動「綠色元年」，推動碳盤查、生物多樣性調查、生態棲地維護及多項環境管理工作。這些工作並非為了取得認證才開始，而是多年來持續累積的成果。國華選擇以科學數據檢視自己、以行動改善自己，並持續接受社會檢驗。

翻轉刻板印象 一座球場，也可以是一座城市生態基地

北投國華高球場不只是一座球場，也可以是一座城市生態基地。 北投國華高爾夫俱樂部提供

長期以來，高爾夫球場經常被貼上耗水、破壞生態等標籤。然而隨著永續管理觀念進步，越來越多研究指出，妥善管理的高爾夫球場不僅是運動場域，也能成為重要的綠地系統與生態棲地。

位於北投山林的國華球場擁有廣達百餘公頃的綠地空間、豐富植被與多樣生態環境。近年透過精準灌溉、減少化學品使用、生態棲地維護及環境監測等措施，逐步建立兼顧運動、環境與社會價值的營運模式。

對大台北都會區而言，這片綠地不只是高爾夫球場，更是一座珍貴的都市綠肺與生態緩衝區。它提供野生動植物棲息空間、涵養水源、調節微氣候，也讓城市中的人們得以保有一處與自然共存的綠色場域。國華相信，高爾夫球場不必是環境保護的對立面，而有機會成為城市生態系統的一部分。

認證不是終點 把更好的土地交給下一代

北投國華高球場認證不是終點 ，把更好的土地交給下一代。 北投國華高爾夫俱樂部提供

對國華而言，GEO 認證並非終點，而是一份新的責任。北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「56年前，父親把一片土地交給了我們。56年後，我們希望把更好的土地，交給下一代。GEO 認證帶來的不是榮耀而已，更是一份提醒。提醒我們必須持續珍惜每一滴水、每一棵樹，以及每一個生命棲息的角落。我們相信，一座高爾夫球場不只是提供擊球的地方，更可以成為守護環境、連結社區、陪伴下一代成長的力量。」