真理龍舟隊勇奪新北市議長盃冠軍 多人入選國家隊再創佳績

真理大學龍舟代表隊近期捷報頻傳，不僅在「第十六屆新北市議長盃龍舟錦標賽」勇奪冠軍，更於「2026台北國際龍舟錦標賽」獲得亞軍佳績，展現優異競技實力。同時，教練及多名選手入選國家代表隊培訓名單，為校爭光，也再次證明真理大學在龍舟運動發展上的深厚實力與豐碩成果。

「第十六屆新北市議長盃龍舟錦標賽」於6月19日至20日盛大舉行，為期兩天的賽事共吸引來自36個國家、105支隊伍及2175名選手同場競技，不僅展現龍舟運動的熱血魅力，也成為國際文化交流的重要舞台。真理大學龍舟代表隊在眾多強敵環伺下脫穎而出，其中小型龍舟男子組成功摘下冠軍寶座。

值得一提的是，真理大學龍舟隊去年於同項賽事中僅以0.02秒之差與冠軍擦身而過，留下些許遺憾。經過一年來持續不懈的訓練與調整，今年終於成功登頂奪冠。隊員們賽後興奮表示，過去一年來無數次的晨訓、體能訓練與水上練習，在奪冠那一刻都化為最甜美的果實，也讓所有辛苦付出獲得最佳回報。

除了征戰新北市議長盃外，真理大學龍舟代表隊也同步參加「2026台北國際龍舟錦標賽」。該賽事於6月21日在大佳河濱公園圓滿落幕，吸引來自國內外223支隊伍、超過5000名隊職員齊聚基隆河畔角逐榮耀。歷經三天激烈競賽後，真理大學龍舟代表隊榮獲公開混合組小型龍舟亞軍及公開男子組小型龍舟第五名等優異成績。

真理大學龍舟代表隊教練范良誌表示，對於隊伍的未來發展深具信心。他指出，雖然這支隊伍成立時間不長，但選手們在連續三天的高強度賽程中展現出極佳的適應能力與團隊默契，成績一天比一天進步，顯示未來具備挑戰更高層級賽事的實力與潛能。

除了賽場上的優異表現外，真理大學龍舟隊在國家隊選拔方面也傳來好消息。上個月16日至17日於花蓮鯉魚潭舉辦的「2026 ADBF亞洲龍舟錦標賽選拔賽」中，范良誌成功入選國家代表隊大龍女子組教練。此外，真理大學畢業校友林益宏、張佳馨、葉嘉柔，以及碩士班學生邱惠娟、林芳伃，與大學部學生吳俊杰、呂惟道、黃宜靖、高凡均、羅益修、王思靜等共11位選手，分別入選大龍男子組、大龍女子組及小龍混合組國家隊培訓名單，展現真理大學在龍舟人才培育上的卓越成果。

接下來，真理大學龍舟代表隊將於6月27日至28日前往新北市微風運河，參加「2026年輕艇龍舟國家代表隊選拔賽」。獲選選手未來將有機會代表台灣參加「ACC亞洲龍舟錦標賽」、「ICF世界盃龍舟錦標賽」及「ICF世界龍舟錦標賽」等國際賽事，持續為國爭光。