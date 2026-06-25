LPGA／女子PGA錦標賽登場 曾雅妮、徐薇淩爭史上最高獎金

年度5大賽之一的2026女子PGA錦標賽今晚開打，台灣有歷屆冠軍之一的曾雅妮，以及近況火燙的徐薇淩參賽，力拚史上最高額冠軍獎金。

女子PGA錦標賽是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的年度5大賽之一，今年移師美國明尼蘇達州舉辦，總獎金提升到1300萬美元（約新台幣4.14億元），刷新女子賽事紀錄，冠軍可獨得將近200萬美元（約新台幣6368萬元）獎金。

今年賽事共有156名球員參賽，包括曾在2008、2011年兩度奪冠的曾雅妮，以及日前在邁爾菁英賽獲得並列第3名的徐薇淩。

曾雅妮在2011年以總桿數低於標準19桿的269桿奪冠，至今仍共同保持賽史單場最低桿紀錄；徐薇淩日前在邁爾菁英賽則睽違5年多來首次並列第3名，近況同樣出色。

徐薇淩告訴中央社記者，前2天下場練球感覺還不錯，目前打起來還是滿準的，經過上半年的摸索，也希望接下來的比賽都可以順利一點，不要再打得這麼掙扎。

徐薇淩生涯已10次參加女子PGA錦標賽，其中5次晉級，以去年並列第10名最佳，也是她生涯首度在女子PGA錦標賽以前10名作收。

韓裔澳洲女將李旻智（Minjee Lee）去年以3桿之差奪冠，今天依照賽事傳統，當起東家舉辦賽前冠軍晚宴，曾雅妮也受邀參加。