快訊

MLB／李灝宇手感延燒 對洋基再敲雙安、連4場安打

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

聽新聞
0:00 / 0:00

圍棋／王元均直落二奪得圍棋快棋王 終結3年冠軍荒

中央社／ 記者陳容琛台北24日電
王元均直落二奪得圍棋快棋王 ，終結3年冠軍荒。 海峰棋院臉書
王元均直落二奪得圍棋快棋王 ，終結3年冠軍荒。 海峰棋院臉書

台灣圍棋名將王元均今天在快棋爭霸戰決賽三番勝負第2局逆轉新星徐靖恩，最後以2比0奪得快棋王頭銜，並終結長達3年的「冠軍荒」。他形容，這是最近幾年的小突破。

冠軍獎金新台幣70萬元的快棋爭霸戰，決賽採取3戰2勝制。已經手握聽牌優勢的前「台灣棋王」王元均，今天與上屆冠軍徐靖恩進行第2局賽事，雖然一開始處於劣勢，不過在中盤階段展開反擊，終於如願上演逆轉秀，暌違6年再度奪得快棋王冠軍。

值得一提的是，王元均去年快棋爭霸戰決賽正是與徐靖恩對戰，最終直落二吞敗，以亞軍作收。如今不僅上演甜蜜復仇，更是繼2023年海峰盃後，再度拿到職業賽冠軍，也讓他在賽後坦言，這座冠軍得來不易。

王元均接受採訪時表示，距離上一次奪冠已經是3年前，這段時間下了很多場決賽，卻始終拿到亞軍，「這一次算是最近幾年的小小突破」。

王元均補充，其實平常在網路棋練習很多快棋，導致下慢棋容易陷入長考而下出「臭棋」，「快棋更憑直覺和棋感，對我來說反而能發揮得不錯。」

衛冕失利的徐靖恩則表示，本屆賽事每一盤棋都下得十分艱難，自認能夠挺進決賽已經相當幸運。他指出，無論技術或心態上，仍有很多需要調整的地方。接下來將啟程前往日本，征戰即將登場的Globis盃世界新銳圍棋錦標賽。

2026世足賽

籃球

延伸閱讀

圍棋／許皓鋐名人賽稱王 自評整體發揮不夠出色

籃球／馬來西亞陳詩聖盃籃賽 政大雄鷹海外出征奪冠

射擊／謝翔宸鄭晏晴射擊世青攜手奪銅 提前為亞運暖身

世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將唱衰自家人：不可能奪冠

相關新聞

射箭／玉山國手選拔賽25日開戰 亞運國手許芯慈、顏子翔領銜出賽

由玉山銀行第三年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」，今天於嘉義中正大學田徑場舉行盛大的開幕儀式，今年共有來自全國236名青年、青少年射箭好手參賽，其中更有今年名古屋亞運現役國手許芯慈（反曲弓）、顏子翔（複合弓）領銜出賽，選手將在25至27日進行多達12局432箭的高強度競爭，爭奪代表台灣參加12月亞洲青年暨青少年射箭錦標賽的代表隊國手資格。

角力／亞洲總會會長來訪 與中華奧會交流

中華奧會副主席王景成今天接見中華民國角力協會副理事長張聰榮及亞洲角力總會（United World Wrestling - Asia）會長Mohammad ZEYAD ZUHIER Awamleh，王景成親切問候並歡迎貴賓一行蒞會交流。

TPVL／續約舉球長青樹 盧清銓留天鷹傳承經驗

奪下職排元年冠軍的台鋼天鷹今天宣布，正式與「舉球長青樹」盧清銓完成續約，期望透過「Nono」豐富的賽場經驗與靈活的戰術調度，持續強化球隊攻防體系，為新賽季注入穩定能量。

自行車／苗栗高鐵客家圓樓28日首度封路單車繞圈賽 國手級頂尖競速

高鐵苗栗站特定區重要地標客家圓樓，本月28日將首度封路1公里舉辦單車繞圈賽，國手級好手馮俊凱、盧紹軒、李冠賢等都將於中午12點10分壓軸男子A組頂尖競速，苗栗縣體育會自由車委員會歡迎民眾到場見證歷史，

台東環池Pump Track輪狀車賽道 7月3日搶先開放極限運動

台東極限運動建設再向前邁進一步。縣長饒慶鈴今前往視察「台東極限運動公園新建工程」，宣布園區內最受矚目的Pump Track輪狀車賽道，將配合台東博覽會於7月3日率先開放民眾體驗，其餘滑板場及景觀設施則預計於今年底全面完工，未來將成為台東新的運動地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。