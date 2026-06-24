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射箭／玉山國手選拔賽25日開戰 亞運國手許芯慈、顏子翔領銜出賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞運國手許芯慈（左4）、顏子翔（左2）領銜出賽。圖／中華民國射箭協會提供
亞運國手許芯慈（左4）、顏子翔（左2）領銜出賽。圖／中華民國射箭協會提供

玉山銀行第三年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」，今天於嘉義中正大學田徑場舉行盛大的開幕儀式，今年共有來自全國236名青年、青少年射箭好手參賽，其中更有今年名古屋亞運現役國手許芯慈（反曲弓）、顏子翔（複合弓）領銜出賽，選手將在25至27日進行多達12局432箭的高強度競爭，爭奪代表台灣參加12月亞洲青年暨青少年射箭錦標賽的代表隊國手資格。

玉山銀行自2024年起開始贊助這項集合台灣青年青少年射箭好手的最高等級賽事，今年已邁向第三年，去年獲得代表權的台灣小將在去年加拿大世青／世青少錦標賽中共拿下5銀4銅的佳績，也為台灣青年青少年射箭注入不少新生代的新鮮血液，而且去年參賽的許芯慈、顏子翔，今年還已經取得名古屋亞運的最後國手名單，象徵台灣射箭新生代在玉山賽支持下已經逐漸茁壯成長為台灣箭壇的新勢力。

今天與會的玉山銀行代表透露，玉山希望讓這個選拔賽能夠成為協助選手的圓夢舞臺之外，玉山也啟動了捐贈補助的活動，提供學校射箭的設備，從去年開始也邀請了世界級的講師、六度代表日本奧運並榮獲銀牌的山本博教授來舉辦射箭訓練營，希望提供更好的射箭環境，培育更多優秀的射箭選手。

選拔賽將從明天開始一連進行三天，比賽共分成反曲、複合弓青年、青少年組別，每天將進行4局144箭的高強度且兼具體力與耐力的選拔賽，今年共有236名台灣射箭未來之星參賽，其中去年拿下青年男、女子組冠軍的詹豪杰和許芯慈都再度席捲而來。。

許芯慈今年還從4名亞運培訓選手中最終取得三位代表權之一的亞運國手資格，她說：「剛開始知道時是有些興奮，但隨之而來是壓力，因為畢竟這是我第一次前進亞運，跟自己說就開心一下，不要給自己太大壓力。」

去年青年男子冠軍詹豪杰，後來還拿到企業射箭聯賽的「箭林之王」頭銜，但他對今年玉山選拔賽是抱著隨緣的心態，他說：「固然扛著『箭林之王』頭銜會有更多的壓力，但我一直告訴自己，光芒只是一時，今年選拔是抱著隨緣的心情，有拿到就是我的，自己的目標就是不要害怕，把自己應該有的水準表現出來即可。」

今年玉山射箭國手選拔賽共有236名好手參與。圖／中華民國射箭協會提供
今年玉山射箭國手選拔賽共有236名好手參與。圖／中華民國射箭協會提供

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