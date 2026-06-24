角力／亞洲總會會長來訪 與中華奧會交流
中華奧會副主席王景成今天接見中華民國角力協會副理事長張聰榮及亞洲角力總會（United World Wrestling - Asia）會長Mohammad ZEYAD ZUHIER Awamleh，王景成親切問候並歡迎貴賓一行蒞會交流。
亞洲角力總會會長對我國長期推展角力運動及培育優秀選手所付出的努力表示肯定，並對我國積極參與國際體育事務及推動區域體育交流留下深刻印象。雙方就亞洲角力運動發展現況、賽事合作及人才培育等議題交換意見，期盼未來能持續深化交流與合作，共同促進亞洲角力運動蓬勃發展。
會談期間，王景成也分享其過去與約旦田徑協會交流合作及赴約旦參訪的經歷，並藉此與來自約旦的會長Awamleh交流體育發展經驗。雙方就國際體育交流、運動組織合作及區域體育發展等議題交換意見，氣氛熱絡融洽。
拜會最後，雙方均表達持續強化合作夥伴關係之意，並期待透過更多國際交流機會，攜手推動亞洲角力運動發展，增進各國間的友誼與合作。
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