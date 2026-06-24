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TPVL／續約舉球長青樹 盧清銓留天鷹傳承經驗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
天鷹和盧清銓完成續約。圖／天鷹提供
天鷹和盧清銓完成續約。圖／天鷹提供

奪下職排元年冠軍的台鋼天鷹今天宣布，正式與「舉球長青樹」盧清銓完成續約，期望透過「Nono」豐富的賽場經驗與靈活的戰術調度，持續強化球隊攻防體系，為新賽季注入穩定能量。

剛過39歲生日的盧清銓，元年季中加盟台鋼天鷹後，憑藉大膽靈活的戰術調度與沉穩的場上判斷，迅速成為球隊組織進攻的重要核心。天鷹表示，賽季期間他多次在關鍵時刻展現價值，帶領球隊突破僵局，其中在季後賽及冠軍賽階段，更以穩定的場上指揮與豐富的比賽經驗，有效串聯球隊進攻，成為球隊不可或缺的重要戰力。

除了技術層面的貢獻外，盧清銓職業態度與豐富閱歷也為年輕球員帶來良好示範，持續扮演球隊經驗傳承的重要角色。

盧清銓表示，很高興能夠繼續與台鋼天鷹合作，感謝球團的信任與肯定，也感謝台鋼集團長期支持職業運動，持續為球隊建構完善且穩定的發展環境，讓球員能在良好的後勤與訓練條件下全力投入賽場。經過上個賽季的磨合，球隊已建立良好的默契與團隊氛圍，未來他也會持續透過自身經驗

協助隊友成長，與團隊朝共同目標邁進。

談到新賽季，盧清銓也向球迷喊話，他說：「新的挑戰即將到來，但不變的是台鋼天鷹團結一心的精神。感謝一路以來支持我們、陪伴我們捍衛領空的球迷朋友，希望大家繼續與我們並肩前行，一起展翅飛翔！」

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