聽新聞
0:00 / 0:00
TPVL／續約舉球長青樹 盧清銓留天鷹傳承經驗
奪下職排元年冠軍的台鋼天鷹今天宣布，正式與「舉球長青樹」盧清銓完成續約，期望透過「Nono」豐富的賽場經驗與靈活的戰術調度，持續強化球隊攻防體系，為新賽季注入穩定能量。
剛過39歲生日的盧清銓，元年季中加盟台鋼天鷹後，憑藉大膽靈活的戰術調度與沉穩的場上判斷，迅速成為球隊組織進攻的重要核心。天鷹表示，賽季期間他多次在關鍵時刻展現價值，帶領球隊突破僵局，其中在季後賽及冠軍賽階段，更以穩定的場上指揮與豐富的比賽經驗，有效串聯球隊進攻，成為球隊不可或缺的重要戰力。
除了技術層面的貢獻外，盧清銓職業態度與豐富閱歷也為年輕球員帶來良好示範，持續扮演球隊經驗傳承的重要角色。
盧清銓表示，很高興能夠繼續與台鋼天鷹合作，感謝球團的信任與肯定，也感謝台鋼集團長期支持職業運動，持續為球隊建構完善且穩定的發展環境，讓球員能在良好的後勤與訓練條件下全力投入賽場。經過上個賽季的磨合，球隊已建立良好的默契與團隊氛圍，未來他也會持續透過自身經驗
協助隊友成長，與團隊朝共同目標邁進。
談到新賽季，盧清銓也向球迷喊話，他說：「新的挑戰即將到來，但不變的是台鋼天鷹團結一心的精神。感謝一路以來支持我們、陪伴我們捍衛領空的球迷朋友，希望大家繼續與我們並肩前行，一起展翅飛翔！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。