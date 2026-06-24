自行車／苗栗高鐵客家圓樓28日首度封路單車繞圈賽 國手級頂尖競速

高鐵苗栗站特定區重要地標客家圓樓，本月28日將首度封路1公里舉辦單車繞圈賽，國手級好手馮俊凱、盧紹軒、李冠賢等都將於中午12點10分壓軸男子A組頂尖競速，苗栗縣體育會自由車委員會歡迎民眾到場見證歷史，

這場首屆苗栗縣長盃自由車錦標賽暨客家圓樓自由車繞圈賽，縣府指導、縣體育會主辦，自由車委員會辦理，超過600名車手與隨隊人員，賽事規模縣內首屈一指，28日上午8點起男子E組、D組、C組，女子組+Y12挑戰組、女子菁英組，及男子B組（大師）、男子A組，陸續分別登場。

其中，壓軸男子A組正午時分挑戰40圈，馮俊凱、盧紹軒、李冠賢等人飆速，頂尖職業與俱樂部車隊包括頂尖女子車隊Liv-GA黃金甲Women Cycling Team、YBT車隊、捷安特哥倫布車隊、新北市自由車隊，還有文山高中、田中高中都將派隊，賽事精彩可期。

自由車委員會指出，首屆指標性賽事有三大亮點，特別選定代表性的地標客家圓樓作為活動主會場，文化與單車運動擦出強烈的視覺火花；主會場客家圓樓在高鐵苗栗站與台鐵豐富站的雙鐵交會區域，方便選手、團隊及觀賽民眾輕鬆抵達，打造友善運動與觀賽環境；此外，高畫質全程線上直播，車手頂著烈陽卡位、衝刺與破風，即時感受比賽的張力。