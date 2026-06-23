射擊／謝翔宸鄭晏晴射擊世青攜手奪銅 提前為亞運暖身

在德國舉行的世界青年射擊錦標賽，台灣新星謝翔宸、鄭晏晴今天在10公尺空氣手槍混雙決賽登場，兩人聯手以410.0分摘下銅牌，提前為名古屋亞運暖身。

曾在2024年射擊世青賽拿到個人銀牌的謝翔宸，這次與另名射擊新星鄭晏晴攜手在10公尺空氣手槍混雙賽場亮相，兩人資格賽聯手射出578高分、以排名第1名之姿晉級，甚至決賽一開始仍緊咬戰局，可惜中段出現亂流，最後以410.0分拿到銅牌，而波蘭、印度則拿到金牌及銀牌。

謝翔宸接受中央社記者採訪時表示，與搭檔鄭晏晴已經攜手很多場比賽，兩人平時在場下就會互相鼓勵、希望對方不要這麼有壓力，而場上則專注做好自己，加上昨天才剛歷經個人賽的決賽，因此他認為更快熟悉決賽舞台感覺，對雙方整體發揮滿意。

即將在9月「解鎖」生涯首度名古屋亞運殿堂，謝翔宸笑說壓力不會很大，反而有一種新鮮感，不過他自評仍須增加自身穩定度，尤其針對決賽臨場感需要多訓練，同時將近期好的國際賽經驗帶到亞運，首要目標絕對是登上頒獎台。

而鄭晏晴則提到，今天狀況有比個人賽更好，但在心態、技術上仍有進步空間，並自認決賽比較沒辦法好好享受，未來期望克服決賽緊繃感，「亞運的話當然希望拿到獎牌，但首先要好好發揮，避免身體怯場。」