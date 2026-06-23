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射擊／黃金計畫修改條文 李孟遠禁賽結束可再申請

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴黎奧運射下我國首面射擊奧運獎牌的定向飛靶好手李孟遠，禁賽期結束已解禁。
巴黎奧運射下我國首面射擊奧運獎牌的定向飛靶好手李孟遠，禁賽期結束已解禁。

巴黎奧運射下我國首面射擊奧運獎牌的定向飛靶好手李孟遠，去年7月在義大利世界盃後的藥檢被驗出微量禁藥成分，經中華運動禁藥防制基金會調查後最終禁賽5個月，今年1月已解禁，國訓中心今天舉行董事會上確認修改原本條文，選手走完禁賽流程仍能申請黃金計畫，「李孟遠條款」將擇日公告並公知協會與選手。

根據國訓中心原本「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」執行要點規定，所屬選手若被查出違規使用運動禁藥，事件發生日起一年內不再列入專案培訓名單，也無法申請黃金計畫資源。

李孟遠去年7月在「飛行藥檢」被驗出微量禁藥成分，經調查認定是誤用含有禁藥成分的眼藥水所致，屬於無心之過，同年8月已自請停權，禁賽5個月後解禁，正為9月登場的名古屋亞運備戰。

國訓中心今天董事會確定修改黃金計畫條文，選手走完流程就能重新申請，放寬一年內不再列入的規定。國訓中心副執行長梁永斌表示，此舉讓菁英選手在禁賽後有返場的機制，「再拖下去會失去競爭力，上次董事會就有討論，這次以監視也都通過，會再找時間公布並通知協會和選手。」

2026世足賽

李孟遠 奧運 世界盃

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