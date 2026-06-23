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足球／198隊脫穎而出 小學生賽決賽台中開戰

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
114學年度小學生足球賽全國決賽6月27日開戰，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
114學年度小學生足球賽全國決賽6月27日開戰，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

歷經3個月全台激戰，「114學年度小學生足球賽」共有198支隊伍脫穎而出，取得全國決賽參賽資格，6月27日到7月5日將在台中朝馬足球場展開最終對決，屆時也將有部分場次直播服務，讓無法到場的家長、親友也能透過轉播共襄盛舉。

全民運動署署長房瑞文今天在決賽記者會提到，去年一直在醞釀要辦或不辦小學足球賽，感謝立法委員張雅琳督促，最終全民署仍咬緊牙根、湊齊預算，啟動賽事。

今年3月預賽開跑，全台共有773支隊伍報名，房瑞文提到自己親訪彰化、南投、台南和金門，「坦白講讓我感動的是，利用假日來辦，很多家長都會想辦法陪小朋友，這就是我們推廣全民運動想看到的，小朋友帶動整個家庭參與運動。」

房瑞文補充，今年預賽都在假日舉辦，可以看到許多小球員是全家總動員，讓賽事從單一足球賽變成家庭運動日；全民署也將在決賽結束後一星期內開檢討會，同步啟動明年案子招標，銜接到下一屆賽事。

今年賽事除學校組也首度設立「跨域組」，讓小球員可以跨學校組隊參賽。各地預賽結束後，比賽用球也全數留給當地學校和社團持續尺用，落實資源共享理念也推展基層足球運動。

今天記者會特別舉辦贈球儀式，由房瑞文將本次賽事贊助廠商提供的足球贈給南投縣、金門縣、澎湖縣、台東縣和花蓮縣等體育會足球委員會。

114學年度小學生足球賽全國決賽6月27日開戰，全民署署長房瑞文（左三）、中華民國體育運動總會會長葉政彥（左二）和立法委員張雅琳（右二）等為賽事啟動。記者曾思儒／攝影
114學年度小學生足球賽全國決賽6月27日開戰，全民署署長房瑞文（左三）、中華民國體育運動總會會長葉政彥（左二）和立法委員張雅琳（右二）等為賽事啟動。記者曾思儒／攝影

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