宏道獎報名倒數7天 體育界金馬獎尋找幕後英雄

由宏道基金會主辦、有「體育界金馬獎」美譽的「宏道獎」今年已邁入第9屆，目前報名剩下最後倒數7天，宏道基金會呼籲各界把握最後機會，推薦那些長年深耕基層、陪伴選手成長、推動台灣體育發展的幕後英雄，別讓感動被埋沒，別讓奉獻被遺忘。

近年來，台灣運動員在國際賽場上屢創佳績，從「台灣蝶王」王冠閎在泳池中一次次突破自我，到拳擊好手黃筱雯站上世界舞台為國爭光，再到射箭國手湯智鈞於國際賽事展現穩健實力，這些令人感動的成績背後，都有教練團隊多年如一日的陪伴與付出。

培育出台灣蝶王王冠閎的教練黃智勇，長期投入游泳人才養成；帶領黃筱雯一路征戰國際賽事的教練劉宗泰，陪伴選手走過無數艱辛訓練與挑戰；以及協助湯智鈞在世界舞台發光發熱的教練劉展明，他們都是台灣體育幕後力量的重要代表。沒有這些教練、物理治療師與團隊的堅持與奉獻，就沒有選手站上世界舞台的榮耀時刻。

黃筱雯團隊包括教練劉宗泰、防護員、陪練員等。圖／宏道基金會提供

宏道基金會表示，體育發展從來不是一個人的成功，而是一群人的共同成就。宏道獎設立的初衷，正是希望讓社會看見那些鮮少站在鎂光燈前，卻長期影響台灣體育發展的重要人物。他們或許不是最被熟知的名字，卻是無數運動員人生中最關鍵的引路人。

隨著報名進入最後倒數階段，截止日為2026年6月30日，宏道基金會誠摯邀請體育界、教育界及社會大眾共同參與推薦，讓更多值得被看見的故事被發掘，讓更多長期奉獻於體育領域的幕後推手站上屬於他們的榮耀舞台。宏道獎報名須知及書表：https://twnsdpa.org.tw/award-files/