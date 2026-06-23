美國羽賽／我24組人馬出賽 周天成首戰自家人黃郁豈

BWF超級300等級的美國羽球公開賽今天登場，台灣共計有24組人馬從會內賽打起，「一哥」周天成連續2年參賽，首輪對上自家人黃郁豈。

世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的美國羽球公開賽，總獎金25萬美元（約新台幣790萬元），賽事從1954年開辦起都在洛杉磯富勒頓（Fullerton）舉辦。

台灣球員歷年在這場比賽表現不差，共計拿過17次冠軍，其中男單、男雙各拿4次最出色，包括去年男雙的賴柏佑、蔡富丞。

這場比賽BWF男單世界排名前15名，僅世界第6的周天成、世界第14的印度一哥森恩（Lakshya Sen）參賽，2人分別被列為大會第1、2號種子。

周天成去年也有參賽，最終止步4強，他告訴中央社記者，「今年選擇參賽，也是想要多適應美國的環境、氣候以及交通路線，可以提前為2028年洛杉磯奧運做準備。」

台灣球員在賽史男單項目共拿過4次冠軍，包括1998年從印尼轉籍台灣的陳鋒、2003年簡佑修、2005年謝裕興、2019年林俊易。

尋求衛冕的台灣男雙組合賴柏佑、蔡富丞，首輪將對上日本搭檔目崎駿太郎、奧優汰；賴柏佑、蔡富丞今年參加了5場超級300以上等級賽事，其中3場首輪遊。

至於另一組近況頗佳的台灣男雙新搭檔「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩，由於世界排名還不夠，因此需從會外賽打起，所幸男雙會外賽只要贏1場就可晉級會內賽。