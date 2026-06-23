泳池導入AI防溺系統 體育局長：是另一雙眼、不能取代救生員

夏天是泳池旺季，近年各地國民運動中心泳池紛紛導入AI防溺系統，金門縣立游泳池是離島首座應用AI智慧科技的運動場館。輔助設施可監測泳客狀況，一旦偵測到疑似溺水徵兆會發出警報，爭取黃金救援時機。

新北體育局長洪玉玲說，AI防溺系統不是取代救生員，是當救生員另一雙眼睛，建置成本百餘萬，每月要付數千元維護費，新北三重等國民運動中心陸續加裝完成，這項系統將成為國民運動中心泳池標配，和救生員相輔相成，守護泳客安全。

三重國民運動中心泳池主任江立國說，該泳池水道長50公尺、水深150公分，今年初運動中心改造時，增加AI防溺設施，泳池四周高點布建10支鏡頭，常態有3名救生員在場，一旦有泳客出現疑似溺水情境，系統發出聲響，救生員會立刻上前查看。

蔡姓教練說，暑期的國民運動中心泳池人聲鼎沸，不諳泳技的新手也多，AI輔助系統能幫忙守望現場情況，有時系統發報前往查看，確認是虛驚一場，但多一分謹慎總是好的。

63歲泳客魏嘉音幾乎每天到三重國民運動中心報到，他說，偶爾會聽到泳池畔傳出警報聲，後來才知道那是AI防溺系統，對業者願意增加資源保護泳客，覺得是好事一樁，畢竟到國民運動的使用者泳技不一，也可能有身體突發狀況，輔助系統和救生員合作，能讓泳池安全升級。

秀朗國小游泳池是新北選手訓練基地，該泳池去年斥資百餘萬增設AI防溺系統，建置18支鏡頭守望泳池每個角度。研發該套系統的富據智能科技執行長陳靖儒說，鏡頭一旦偵測到異常，場邊的燈會亮起，隨即發出聲響提醒救生員留意，下一步將結合手表App，讓救生員可穿戴，應變機動性更高。

北市中正、大安及南港運動中心近年也導入AI防溺輔助系統，北市體育局表示，這項輔助工具不會取代救生員角色，救生員量能及巡查機制沒有鬆懈，其餘運動中心是否跟進設置仍待評估。

AI防溺輔助系統也吹進離島，金門縣府與運動部合作，為金門縣立游泳池加裝AI智慧泳池安全監測系統，25日將啟用。縣府表示，系統可全天候監測泳客狀況，系統發現泳客出現異常停留、水面掙扎等疑似溺水情形，會立即發出警示，爭取黃金救援時間。該計畫由運動部與金門縣府共同推動，總經費185萬元，中央補助162萬8000元、縣府配合款22萬2000元。

雙北、花蓮等校園泳池仍以救生員守望為主，對是否設置AI防溺設施觀望中。新北教育局指出，AI防溺系統除設備建置成本，涉及軟體服務、後續維護、警示設備串接，及中控監看與專人操作等管理成本，部分學校泳池屬自營或有休池月份，導入效益與經費使用須整體評估。

新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統，系統後台可觀看泳池內游泳人數與移動方向。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

有20多年泳齡的魏姓男子是三重國民運動中心的常客。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

新北市三重國民運動中心游泳池有救生員，搭配AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺斃，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

有26年泳齡的魏先生長年維持游泳運動習慣。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

富據智能科技執行長陳靖儒研發AI防溺系統，希望讓泳池更安全。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

富據智能科技執行長陳靖儒研發導入AI防溺系統應用。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影