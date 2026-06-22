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網球／陳迪獲企業支持 第三屆翰可國際盃錦標賽圓滿落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳迪（左1）家人開心與拿到第二的兒子陳浚（中前）合照。圖／少年網球運動發展協會提供
陳迪（左1）家人開心與拿到第二的兒子陳浚（中前）合照。圖／少年網球運動發展協會提供

時隔兩年的第三屆「翰可國際盃網球錦標賽」昨天於基隆市民體育活動中心的三面室內球場舉行，主辦的是由前台灣職業網球選手陳迪成立的青少年網球運動發展協會，在陳迪的串連下再度舉辦這項號稱全台「最佛心」的網賽。

雖然因為只有三面球場且為了讓球員可以打更多場比賽下，今年只邀請了基隆、台北兩地42位小朋友參賽，陳迪心懷感恩的說：「辦比賽確實很辛苦，但其實收獲最多的也是我！」

征戰職業網壇10多年的台灣網壇「模範生」陳迪，從退役後回到基隆就一直想做回饋家鄉的念頭，在陳迪認識了同樣出生於基隆的翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵才落實登場，且不只翰可董事長，因為與陳迪練球的養樂多公司總經理李道明也熱情參與，最終共同促成「翰可國際盃網球錦標賽」的舉行。

今年「翰可國際盃網球錦標賽」已經邁向第三屆，青少年網球運動發展協會理事長陳迪表示，為了要讓球員能多打幾場比賽，賽事採循環賽制，「來參加比賽的小朋友每人至少可以打3場，冠軍就要打4場。」翰可盃沿續前兩屆方式免報名費之外，今年獎金還加碼，前三名獎金從過去的2000、1000、500元今年再加碼到3000、2000、1000元。」而且貼心的不僅於此，「參賽球員和家長都有大雞腿便當可以吃，而且現場還有免費的運動飲料和養樂多可以喝。

身為翰可國際盃冠名贊助商的董事長陳洋淵，今也特別到場向小朋友致詞，陳洋淵說：「舉辦這項比賽主要是為了協助培養基隆的網球好手，但不以基隆受限自己，我希望未來你們要能走出去，甚至是去參加世界的比賽，最後成為台灣之光。」

而且這次參賽的小球員中，還包括了陳迪的7歲小一生兒子陳浚以及妹妹、現任基隆市議員陳宜的女兒蘇香，兩位小朋友只差了5周時間，其中陳浚已經開始接受陳迪和阿公陳明財的訓練一年，而且小小年紀的陳浚也已經想步上老爸陳迪的職業之路，最終基隆史上最強網球兄妹檔陳迪、陳宜，第二代首度站上球場參賽，陳浚、蘇香各獲得10歲組第二和第三的佳績，年僅7歲小一的陳浚在決賽才輸給小四的陳栯旭屈居亞軍，但陳浚的表現讓老爸陳迪相當滿意。

看到自己兒子也首度站上賽場，陳迪滿懷興奮的心情說：「老實說，看到兒子打球是蠻開心的，因為我覺得網球是一個很好能鍜練性格的運動，陳浚自己也很喜歡網球！雖然是我兒子，但參加比賽還是一切按規定，所有有來參加比賽的小朋友，我都願意把他們視為自己的小孩。」

雖然目前還要時常出國擔任國外職業球員的教練，但陳迪還是執意要在基隆辦比賽，他說：「我來自於基隆，也希望基隆網球能有更好的發展，雖然目前基隆的練球環境和教練都不如人意，但有企業家支持，我們還是希望可以持續每年舉行。」

前職業女網球員陳宜的女兒蘇香也拿下十歲組女生季軍。圖／青少年網球運動發展協會提供
前職業女網球員陳宜的女兒蘇香也拿下十歲組女生季軍。圖／青少年網球運動發展協會提供

第三屆翰可國際盃網球錦標賽大合照。圖／青少年網球運動發展協會提供
第三屆翰可國際盃網球錦標賽大合照。圖／青少年網球運動發展協會提供

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