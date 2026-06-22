圍棋／許皓鋐名人賽稱王 自評整體發揮不夠出色

圍棋棋士許皓鋐九段今天在名人賽決賽七番勝負第4局以半目之差擊敗前「台灣棋王」王元均九段，最後以4比0奪得生涯第4座「名人」寶座，但自評整體發揮仍不夠好。

冠軍獎金新台幣180萬元、採7戰4勝制的名人賽在海峰棋院登場，已手握決賽聽牌優勢的許皓鋐在七番勝負第4局與王元均激戰到官子階段，局勢數度反覆，最後由許皓鋐抓住機會驚險勝出，這也是他生涯第46座冠軍。

許皓鋐賽後接受採訪表示，整局過程戰況起伏，他長時間都認為局勢不樂觀，尤其最後在打劫前，很多地方都沒下好，加上官子階段一度誤判，本來應輸半目，只是最後關頭對手右邊收氣收錯地方，「那時候才感覺好像有機會要贏。」

雖以1局未失之姿奪冠，但許皓鋐自認棋的內容仍有調整空間，對自身整體發揮保持高標準，期望下一戰三星盃世界圍棋公開賽預選能有反彈，「希望可以珍惜這些機會。」

王元均說，每盤都有些沒下好的地方，以結果看還是有點遺憾，細節處理須再加強，並肯定對手在細微局面處理能力，接下來目標放在24日舉行的快棋爭霸戰第2局，全力爭冠。