全球極限體能鋼鐵大賽 10月引爆台中

去年首度登場就引爆台中健身話題的「全球極限體能鋼鐵大賽」（Taichung Power Fitness Grand Prix），今年10月17、18日連續兩天將在台中市政府廣場及新市政公園全面開戰，今年預計邀請英國、韓國、新加坡、南非、泰國及俄羅斯等國際CrossFit菁英選手，前來挑戰百萬總獎金，台灣冠軍隊成員必定嚴陣以待，誓言捍衛主場。

台中市運動局長游志祥今天代表市長盧秀燕出席宣告記者會表示，連續幾年舉辦國際賽事證明台中不只是宜居城市，更是一座勇於迎接世界舞臺的城市，「去年這項賽事有來自12個海外國家與地區、超過2000名選手參賽，兩天的活動更吸引超過5萬人次觀賽或體驗，今年我們再次獲得美國CrossFit總部正式授權，將持續推廣混合健身，希望民眾都能健康有活力。」

連續兩年與台中市政府共同主辦，大力推廣健身運動的中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽指出，今年特別強化賽事體驗，除了邀請高爾宣及PIZZALI擔任賽事大使，更推出推廣組限定的健身房對抗賽，邀請全台60家健身房來爭奪全台最強健身房的稱號，「同時在接下來的幾個月，我們會在北、中、南知名地標舉辦『並肩淬煉訓練營』，希望能把全台健身風氣推廣起來。」

音樂成績亮眼的高爾宣OSN私底下也熱愛健身，近年更和團隊共同創立了專為運動族群打造的機能服飾品牌，將對運動的熱愛延伸至潮流生活。這次受邀擔任賽事大使，他笑說：「平常我們就常常一起訓練，今年聽說台中要舉辦這麼熱血的鋼鐵體能大賽，二話不說馬上拉著PIZZALI一起報名。作為他私下的健身夥伴，與其在台下看，不如推兄弟一起上場挑戰，共同推廣熱血的運動精神！」

賽事分為菁英組和推廣組，今天下午4點起開放報名，菁英組均為四人團體組，報名至7月26日截止，冠軍隊伍可獲得12000美元獎金，第二、三名則可分別獲得9000與6000美元；推廣組報名至8月23日截止，組別有男雙、女雙、混雙和2男2女的團體組，還有推廣組限定的「健身房對抗賽」，會在賽事第一天舉行，邀請全台60隊健身房共同參與，爭奪全台最強健身房稱號。這個項目需以團體形式參賽，且每支隊伍需有至少一名女性選手，參賽隊伍除了享9折的報名優惠，還提供專屬客製化賽衣，冠軍除了擁有最強健身房稱號，冠、亞、季軍也將分別獲得新台幣10000、8000、6000元獎金。

今年推廣組的挑戰項目有負重架行走、波比跳、沙袋負重行走、風扇車、壺鈴負重行走、深蹲，以及最後一關要跑1400公尺，內容多元且不過多強調跑步的心肺負荷，適合有一定運動習慣的市民組團參與挑戰。