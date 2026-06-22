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全球極限體能鋼鐵大賽 7國爭霸搶百萬總獎金

中央社／ 台北22日電
全球極限體能鋼鐵大賽 ，7國爭霸搶百萬總獎金，台中市運動局長游志祥(左四)希望民眾都能健康有活力。 台中市運動局長提供
全球極限體能鋼鐵大賽 ，7國爭霸搶百萬總獎金，台中市運動局長游志祥(左四)希望民眾都能健康有活力。 台中市運動局長提供

去年頗受好評的「全球極限體能鋼鐵大賽」，今年將於10月17、18日2天強勢回歸，並邀請到英國、韓國、新加坡、南非泰國及俄羅斯等國際CrossFit菁英選手，和地主挑戰百萬總獎金。

連續2年與台中市政府共同主辦的中華民國文化休閒運動協會，名譽理事長秦熙嶽在致詞時指出，「今年我們特別強化賽事體驗，更推出推廣組限定的健身房對抗賽，邀請全台60家健身房來爭奪最強健身房的稱號。」

台中市運動局長游志祥表示，「去年這項賽事有來自12個海外國家與地區、超過2000名選手參賽，2天的活動更吸引超過5萬人次觀賽或體驗，今年再次獲得美國CrossFit總部正式授權，將持續推廣混合健身，希望民眾都能健康有活力。」

今年活動也找來藝人高爾宣OSN擔任宣傳大使，他提到，「平常就有訓練，今年聽說要舉辦這麼熱血的鋼鐵體能大賽，二話不說馬上報名，與其在台下看，不如和兄弟一起上場挑戰，共同推廣熱血的運動精神。」

賽事分為菁英組和推廣組，皆從今天下午4時起開放報名；菁英組為4人團體組，線上預賽請於期限內提交影片，8月12日在官網公告正選名單，冠軍隊伍可獲得獎金1.2萬美元（約新台幣37.9萬元）。

推廣組有男雙、女雙、混雙和團體組（2男2女），以及會在首日進行的「健身房對抗賽」，邀請全台60隊健身房共同參與，這個項目需以團體形式參賽，且每支隊伍需有至少1名女性選手。

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