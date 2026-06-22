體操／洪源禧亞錦賽雙槓奪銅 教練看好個人全能實力

台灣男子體操好手洪源禧在2026體操亞錦賽雙槓決賽，以難度分5.700分、執行分8.100分，總分13.800分奪銅，是他在亞錦賽首面獎牌。教練黃柏瑞說，不論單項或全能都很有實力。

現年24歲的洪源禧，4年前進入國訓中心培訓隊，3年前開始由黃柏瑞指導，過去1年多來，進步神速，今年亞錦賽不但獲得雙槓銅牌，個人全能也拿下第7名的佳績。

黃柏瑞在接受中央社記者訪問時表示，洪源禧的實力很好，但過去就是心態比較不穩定，比較容易想東想西，只要外界有其他因素干擾，無法照著原本固定的思慮走，很容易受到影響生悶氣，連帶場上表現也不穩定。

黃柏瑞提到，「從巴黎奧運前1年跟著全隊出國移訓，看到外面的世界後，源禧心態就有些不一樣，也變得比較有耐心，願意聽教練和學長的意見。」

洪源禧在今年亞錦賽的個人全能，除了擅長的雙槓繳出高水準的14.000分外，其餘單槓、跳馬都有13.200分以上的表現。

黃柏瑞指出，洪源禧的特色就是6項都很穩定，不過接下來要加強單槓、吊環、地板，「至少6項當中要有4項在均標以上，才能在全能有競爭力，對他來說，也可能開發出除了雙槓以外的第2個強項」。

洪源禧在國中時期就拿過全國運動會獎牌，展現出過人的天賦，「接下來就是持續調整他的動作和提升難度，尤其是雙槓的下法一直都比較不穩定，只要修正完畢，亞運很有機會站上頒獎台。」

2026體操亞錦賽在中國貴州舉行，雙槓金牌由中國名將、巴黎奧運男子全能銀牌得主張博恆拿下，他以5.9分難度、8.933分執行分，加上0.1分獎勵分，總分14.933分奪冠；韓國選手柳成賢以14.500分拿下銀牌。