快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／小威廉絲獲溫布頓女單外卡 睽違4年重返草地大滿貫

中央社／ 綜合外電報導
美國網球傳奇小威廉絲睽違4年重返草地大滿貫。 美聯社
美國網球傳奇小威廉絲睽違4年重返草地大滿貫。 美聯社

美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天獲頒溫布頓網賽女單打外卡。全英俱樂部在官網以「小威回來了」為題宣布這項消息，這也是44歲的小威，睽違4年首次重返草地大滿貫。

綜合法新社與路透社報導，溫布頓網球錦標賽主辦單位今天公布女單外卡最後名額，7度在全英俱樂部封后的小威廉絲是8名獲贈外卡的球員之一，這象徵她一週後將正式重返淡出近4年的單打戰場。

溫網官方帳號發文稱「這不是演習」，並附上一張小威廉絲站在草地球場的照片，寫著「小威回來了」。貼文寫道：「@serenawilliams將以外卡身分參加2026年#溫布頓女子單打。」

這位排名曾高居世界第1、坐擁23座大滿貫女單冠軍的名將，自2022年美國網球公開賽後就未再出戰單打。她上一次參加溫布頓單打是在2022年以外卡參戰，並在首輪比賽中輸給陳夏莉妮（HarmonyTan）。

小威廉斯早在1998年就於草地球場亮相並直闖單打第3輪。2002年她首獲溫網女單冠軍，當時是在決賽中擊敗姐姐大威廉絲（Venus Williams）封后。此後她一路主宰網壇，累計稱霸國際女子網球協會（WTA）世界第一寶座長達319週。

小威廉斯上週曾現身女王杯賽事，搭檔加拿大少女姆波科（Victoria Mboko）出戰女雙。兩人在第1輪擊敗第3種子馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與羅莉芙（Erin Routliffe）組合，但隨後姆波科因傷退賽，此一組合也未能繼續出戰。

小威本週與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）在柏林公開賽雙打首輪遭到淘汰。幾天前，她和大威廉絲剛獲頒溫布頓女雙外卡。威廉絲姊妹手握溫網6屆女雙冠軍，最近一次聯手奪冠是在2016年。

2026世足賽

溫布頓 小威廉絲 小威

延伸閱讀

亞運／我國已獲亞運衝浪4席 家長呼籲保障選手出賽權益

拳擊／林郁婷闖WB盃中國站金牌戰 拚重返國際賽首金

NBA／克拉克森隨尼克奪冠寫下歷史 首位菲律賓裔總冠軍成員

NBA／缺席騎士奪冠10週年歐洲聚會引熱議 美媒曝厄文有「重要使命」

相關新聞

溫網／小威廉絲獲溫布頓女單外卡 睽違4年重返草地大滿貫

美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天獲頒溫布頓網賽女單打外卡。全英俱樂部在官網以「小威回來了」為題...

LPGA／徐薇淩並列第3甩低潮 期待亞運初體驗打出好成績

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA邁爾菁英賽拿下並列第3名，是本季首場前10名賽事，擺脫上半年的困境。徐薇淩並透...

世足賽／等了92年！埃及3比1退紐西蘭奪隊史首勝

同樣尋求世界盃首勝的埃及和紐西蘭，今天壓軸戰正面交鋒，紐西蘭上半場雖靠瑟爾曼（Finn Surman）率先靠頭錘破網，但埃及下半場火力大放送，齊柯（Mostafa Zico）第58分鐘踢進追平球，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）第67分鐘補刀，特雷澤蓋（Trézéguet）第82分鐘追加保險，助埃及以3：1逆轉紐西蘭，4度參賽終於迎接隊史首勝。

亞運／我國已獲亞運衝浪4席 家長呼籲保障選手出賽權益

我國衝浪代表隊在2024、25年亞洲錦標賽爭取到男子、女子各兩席亞運正式參賽門票，卻面臨因選訓辦法僵化，可能出現獲得席次卻無法參賽的制度困境，選手教練（家長）和基層體育關心人士呼籲，將於26日召開最終審議會議的國家運動訓練中心及運動部，能以維護選手參賽權益為最高原則，彈性審議賽事特性與成績，別讓台灣好手錯失站上國際舞台為國爭光的機會。

足球／安聯小小世界盃 11：0狂勝震撼全場 閃電飛翔FC傳承基層足球夢

由台灣安聯人壽冠名贊助的「2026安聯小小世界盃」台南區預賽本週在台南市立足球場決定最後的決賽門票。已連續參與這項賽事長達14年的安聯人壽台南統大通訊處經理陳姿燕在致詞時表示，看著參賽隊伍陣容日益壯大，能深刻感受到台灣家長對基層足球運動的重視度正不斷攀升。而最令人欣慰的，莫過於能一路陪伴這些小將，見證他們從U6、U8一路挺進到U12，在賽場上不斷突破自我、成長茁壯。

LPGA／邁爾菁英賽徐薇淩並列第3 創5年來最佳排名

LPGA邁爾菁英賽今天結束最終回合，台灣好手徐薇淩抓5博蒂、獵1鷹、吞2柏忌繳出67桿，以4天低於標準15桿的273桿、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。