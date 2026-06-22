溫網／小威廉絲獲溫布頓女單外卡 睽違4年重返草地大滿貫

美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天獲頒溫布頓網賽女單打外卡。全英俱樂部在官網以「小威回來了」為題宣布這項消息，這也是44歲的小威，睽違4年首次重返草地大滿貫。

綜合法新社與路透社報導，溫布頓網球錦標賽主辦單位今天公布女單外卡最後名額，7度在全英俱樂部封后的小威廉絲是8名獲贈外卡的球員之一，這象徵她一週後將正式重返淡出近4年的單打戰場。

溫網官方帳號發文稱「這不是演習」，並附上一張小威廉絲站在草地球場的照片，寫著「小威回來了」。貼文寫道：「@serenawilliams將以外卡身分參加2026年#溫布頓女子單打。」

這位排名曾高居世界第1、坐擁23座大滿貫女單冠軍的名將，自2022年美國網球公開賽後就未再出戰單打。她上一次參加溫布頓單打是在2022年以外卡參戰，並在首輪比賽中輸給陳夏莉妮（HarmonyTan）。

小威廉斯早在1998年就於草地球場亮相並直闖單打第3輪。2002年她首獲溫網女單冠軍，當時是在決賽中擊敗姐姐大威廉絲（Venus Williams）封后。此後她一路主宰網壇，累計稱霸國際女子網球協會（WTA）世界第一寶座長達319週。

小威廉斯上週曾現身女王杯賽事，搭檔加拿大少女姆波科（Victoria Mboko）出戰女雙。兩人在第1輪擊敗第3種子馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與羅莉芙（Erin Routliffe）組合，但隨後姆波科因傷退賽，此一組合也未能繼續出戰。

小威本週與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）在柏林公開賽雙打首輪遭到淘汰。幾天前，她和大威廉絲剛獲頒溫布頓女雙外卡。威廉絲姊妹手握溫網6屆女雙冠軍，最近一次聯手奪冠是在2016年。