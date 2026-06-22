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LPGA／徐薇淩並列第3甩低潮 期待亞運初體驗打出好成績

中央社／ 記者黎建忠台北22日電
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 法新社
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 法新社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA邁爾菁英賽拿下並列第3名，是本季首場前10名賽事，擺脫上半年的困境。徐薇淩並透露，「已計畫參加亞運，很期待亞運初體驗。」

現年31歲的徐薇淩，本季已打完13場比賽，雖有10場晉級，但在今天之前，最佳排名僅並列第28，和過往戰績有些落差。

徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）邁爾菁英賽最終回合，繳出67桿的佳績，讓她順利以並列第3名完賽，這也是徐薇淩自從2021年5月拿下LPGA純絲錦標賽冠軍後的單場最高排名。

徐薇淩笑說：「不查成績都不知道，原來已經這麼久沒有打進過前3名了。」

徐薇淩告訴中央社記者，今年上半季確實有點煎熬，明明今年還新聘用運動防護員，每週也都有認真做體能，但可能是自己操之過急，有點得失心太重，搞得自己都雞蛋裡挑骨頭，一點點沒做好，壓力就會更大。

徐薇淩提到，除了球場上的問題外，自己身體也出現毛病，「今年過敏的狀況特別嚴重，尤其是對於球場裡的一些草種、花粉等，有好幾個晚上都咳到無法睡覺，甚至連躺平都有問題，幸好進入夏季才開始好轉一些。」

談到下半年，徐薇淩透露，已計畫要參加名古屋亞運，「我在業餘時期都沒有機會參加，好不容易亞運在上屆開放職業球員，我很期待自己的亞運初體驗，更希望可以代表國家隊打出好成績。」

2026世足賽

徐薇淩 亞運 LPGA

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