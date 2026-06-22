亞運／我國已獲亞運衝浪4席 家長呼籲保障選手出賽權益

我國衝浪代表隊在2024、25年亞洲錦標賽爭取到男子、女子各兩席亞運正式參賽門票，卻面臨因選訓辦法僵化，可能出現獲得席次卻無法參賽的制度困境，選手教練（家長）和基層體育關心人士呼籲，將於26日召開最終審議會議的國家運動訓練中心及運動部，能以維護選手參賽權益為最高原則，彈性審議賽事特性與成績，別讓台灣好手錯失站上國際舞台為國爭光的機會。

代表員詹姓選手的家長過去是水上運動資深運動員，曾在區運和全運會屢次榮獲佳績，深知培育一名優秀的國際級選手，背後必須長期投入巨大精神、資金與珍貴時間；家屬強調選手拋下國外高強度訓練機會，歷經重重選拔，純粹只希望國家能給予一個能發揮實力、為國爭光的舞台。

相關人士提出意見如下：

一、 體制內外公開勝出，正式席次實至名歸

本次我國所獲得的男、女各兩席配額，完全屬於亞運官方依據亞洲錦標賽各國總積分換算後的「正式參賽席次」，絕非外卡或臨時增額席次。而在中華民國衝浪協會依據亞運選訓辦法所舉辦的三場儲備選手選拔賽中，四名正選優秀選手在公開透明的選拔機制下表現優異，已順利取得國家儲備培訓選手資格。家長質疑，若政府最終不派員參賽，那過去大費周章舉辦三場全國儲備選手選拔賽的意義究竟何在？這不僅全盤否定了選拔賽的公信力，更是對基層選手與教練長期付出的莫大打擊。

二、 衝浪賽事具備獨特性，不宜以「亞錦賽個人前四名」作為單一框架

衝浪項目深受大自然環境影響，其賽事結構有別於一般常規運動，不宜死板地將「亞錦賽個人前四名」作為是否允許報名參賽的唯一標準。原因如下：

名額換算機制：亞洲衝浪運動總會規則中，單憑個人獲得亞錦賽前四名是無法直接取得亞運門票；亞運配額以男生為例：必須由各國男生三名參賽者的個人名次換算成團體積分，再與亞洲各國進行總積分排名，進入決選名次內一屆才能獲頒一席次。由此可見，台灣男、女四席配額是全隊共同努力並經國際認證的硬實力結晶。

競爭結構不同：亞洲錦標賽每個國家得以派男女各三人參加，傳統衝浪強國（如日本、印尼、菲律賓）可派出多位頂尖好手飽和參賽，導致競爭密度極高。而亞洲運動會則採取總量管制，男、女選手各限定24名，且每國皆有席次上限，有些國家並無爭取到席次，在男子組甚至主辦國日本僅只有一席門票。而我國在男子組獲得兩張門票這是千載難逢的機會，女子組亦同。

三、 18歲潛力新星實力斐然，擊敗亞洲冠軍證明「具備奪牌實力」。

以隊中詹姓選手為例：年僅18歲的青年好手長年旅居美國接受高強度訓練，並在美國的NSSA賽事體系中屢獲佳績，包括榮獲2025年NSSA高中全國錦標賽亞軍，以及2026年NSSA公開男子組第四名。更曾入選美國官方定義為最高級別青少年賽事的「美國菁英賽隊」，並強勢打入季後決賽，充分證明其技術已達美國頂尖青少年選手水平。

近兩年因接到亞運參賽選拔機會，毅然決然放棄在美國菁英賽隊的培訓，返回台灣參加選拔，並與隊友一同連續三年代表國家出征亞錦賽及世錦賽，最終合力拚下這兩張珍貴的男子亞運門票。在2025年ISA世界衝浪錦標賽中，在男子短板項目面對全亞洲19名頂尖高手的激烈競爭下，奪下亞洲第3名的成績；比賽過程中，更以高超的技術與心理素質，直接擊敗了奪得2025年印度亞錦賽公開男子組冠軍的韓國王牌選手。不論是外在成績還是直接對決紀錄，均顯示其在亞洲已占有絕對的一席之地。

四、 亞運奪牌熱門名單，莫因僵化體制折翼。

根據國際衝浪體壇的實力評估，以台灣兩名男選手為例：正處於技術成長的爆發期，實力與亞洲一線選手旗鼓相當，已被專業評選為本屆亞運衝浪短板項目的「熱門奪牌8人名單」之一（名單包含日本1名、菲律賓2名、印尼2名、韓國1名以及台灣2名選手）。這批年輕選手用實際的國際賽戰果證明，他們絕對具備衝擊亞運獎牌的雄厚實力。