足球／安聯小小世界盃 11：0狂勝震撼全場 閃電飛翔FC傳承基層足球夢

由台灣安聯人壽冠名贊助的「2026安聯小小世界盃」台南區預賽本週在台南市立足球場決定最後的決賽門票。已連續參與這項賽事長達14年的安聯人壽台南統大通訊處經理陳姿燕在致詞時表示，看著參賽隊伍陣容日益壯大，能深刻感受到台灣家長對基層足球運動的重視度正不斷攀升。而最令人欣慰的，莫過於能一路陪伴這些小將，見證他們從U6、U8一路挺進到U12，在賽場上不斷突破自我、成長茁壯。

這項深耕多年的指標性賽事，對於客戶與公司雙方都別具深遠的意義。陳姿燕提到，安聯身為將足球視為國球的德國企業，一直致力於在台灣大力推廣足球，期望讓這項運動能逐漸與台灣主流的棒球並駕齊驅。透過每年不間斷地舉辦與贊助，全公司上下每年都全力總動員邀請客戶共襄盛舉、深化對安聯的認識，更成功在社會大眾心中塑造了極佳的企業形象。

談到近期備受矚目的「2026世界盃足球賽」話題，陳姿燕笑著表示，基於母公司的德國血統，她個人絕對是全力支持德國隊，期盼他們能展現實力、強勢奪冠。同時，看著場上許多遠從台東、花蓮、新竹跨區前來挑戰的勁旅，她也殷切期盼未來能有更多台南在地隊伍投入戰局，讓南台灣的基層足球魂持續熱血沸騰。

U15組的「閃電飛翔FC」無疑是全場最耀眼的焦點。他們在20日首戰對上歸仁 - 黃隊中展現了勢不可擋的強大火力與絕佳的團隊默契，最終以11：0的大比分狂勝對手，隊員們多點開花的精采表現，瞬間點燃了全場觀眾的熱血。

身披6號戰袍的中場大將鄭暐瀚。他此役不僅個人攻下2球，在場上更展現出卓越的持球突破能力。閃電飛翔FC教練余佩雯盛讚他擁有極佳的傳球視野，總能無私地輸送關鍵助攻串聯全隊進攻契機，展現出超越年齡的成熟度與大將之風。

在21日的晉級賽中，閃電飛翔FC也以3：0擊敗六嘉國中，同時夾著銳不可擋的氣勢再以5：1力退「仁德文賢」取得決賽門票。余佩雯也對其他球員的整體發揮給予了高度肯定。她欣慰的說：「我們雖然是每周日僅練習一次的俱樂部球隊，但孩子們憑藉著對足球的熱愛，在場上展現出極佳的積極度與技術水準。」

談起成立俱樂部的心路歷程，余佩雯感性地透露，這條路一走就是十多年。當初從3歲的幼兒足球「飛翔」開始深耕，直到第一批孩子12歲國小畢業後仍渴望踢球，在當時缺乏國中俱樂部環境的情況下，她與前中華男足主帥黃哲明毅然集結了喜愛足球的大小朋友，成立「閃電飛翔」，只為了延續孩子們的足球夢。她堅信，安聯小小世界盃是一個提供孩子們發揮的最佳舞台，透過這個常態性賽事，孩子們能獲得寶貴的實戰經驗，並在競技中看到需要加強的地方，從中獲得全面的蛻變與收穫。

台南區今年共有108隊報名參賽，各組別晉級隊伍：U6：Dreamer Go、Formosa；U8：東門城足球俱樂部、南光熊讚；U10：東門城足球俱樂部、GOAT勁；U12：三興社區足球、南投聯；U15：閃電飛翔FC、六嘉國中。

全國總決賽將於8月1日～2日在台北田徑場舉行，喜愛熱血有活力的足球賽的球迷千萬不能錯過。

U15組閃電飛翔FC賽後與對手歸仁黃隊合影。圖／安聯小小世界盃提供