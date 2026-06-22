LPGA／邁爾菁英賽徐薇淩並列第3 創5年來最佳排名

LPGA邁爾菁英賽今天結束最終回合，台灣好手徐薇淩抓5博蒂、獵1鷹、吞2柏忌繳出67桿，以4天低於標準15桿的273桿、並列第3名作收，寫下自2021年5月奪冠後的最佳排名。

總獎金325萬美元（約新台幣1.02億元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）邁爾菁英賽，在美國密西根州舉行，台灣有曾雅妮、徐薇淩、程思嘉等3人參賽，但僅徐薇淩1人晉級。

徐薇淩今天在最終回合從第1洞出發，儘管下場就在第2洞因為3推吞柏忌，但她隨即穩定下來，第4到7洞雖然都有抓博蒂機會，可惜推桿不太給力，直到第8洞才順利開胡。

轉場後徐薇淩進入攻擊模式，先在第10、13洞抓博蒂，接著在標準5桿的第14洞2桿攻上果嶺，並推進75呎的超長推桿、精彩獵鷹，成為今天的代表作，讓她後9洞就以31桿作收，繳出4天以來單回合的最低67桿。

徐薇淩告訴中央社記者，「這個星期開始換了新桿弟阿爾夫特（Robert Arft），對我的幫助非常大，尤其是第2桿的碼數算得相當精準，讓我有很多抓博蒂的機會，而不像之前一樣都要拚命救球，整個心態就會穩定很多。」

談到第14洞的老鷹推桿，徐薇淩笑說：「那個距離遠到我都看不到杯洞，而且還是兩層式果嶺，我只看得到旗桿插在哪裡，球快到洞口時轉速很慢，我以為會停住，沒想到就這樣掉進去了。」

這場比賽也是徐薇淩本季首場前10名，她提到，上半年確實有點掙扎，希望從今天開始可以振作起來。而最終日籍好手山下美夢有經歷延長賽後，順利帶走后冠。