快訊

黑潮發電先驅、前海委會副主委陳陽益辭世 享壽71歲

阿里山300人登山健行團驚傳意外 老翁墜30公尺溪谷不治

中東戰爭何時終止？卡達證實美伊在瑞士展開談判

聽新聞
0:00 / 0:00

體操／唐嘉鴻分數新高摘金自評90分 放閃愛妻驚喜相伴

中央社／ 記者黎建忠台北21日電
「貓王」唐嘉鴻在亞錦賽單槓項目連霸。 聯合報系資料照
「貓王」唐嘉鴻在亞錦賽單槓項目連霸。 聯合報系資料照

台灣男子體操好手唐嘉鴻，今天在亞洲錦標賽單槓決賽，以打破個人生涯新高的15.500分摘金，這個分數也是今年正式國際賽事最高單槓分數；唐嘉鴻甜蜜透露，感謝老婆驚喜來陪伴。

「世界貓王」唐嘉鴻，在今年3月的世界盃巴庫站，以15.366分順利摘金，而當時這個分數就改寫他個人新高，結果在今天落幕的亞錦賽單槓決賽，唐嘉鴻又把成績推向另一個高峰。

唐嘉鴻接受中央社記者訪問時表示，相較去年亞錦賽的餘裕，其實今年狀態沒這麼好，「之前密集比賽，身上有些傷勢，所以出發前一直在調整；感謝團隊及黃柏瑞教練給予的支持及建議，才能順利完賽。」

唐嘉鴻提到，在中國參賽總會「有比較多想法」，尤其地主勁敵張博恆也是巴黎奧運對手，加上日本派出最強的前田楓丞參賽，就會很想要拿出最佳狀態。

他強調，「今天的動作算是比較順暢，不過，還是有些小地方還有改進空間，所以我給自己85-90分，希望接下來還可以改正缺失。」

獲得銅牌的日本好手前田楓丞，在之前的日本全國賽以及今天亞錦賽決賽，都拿出難度分6.900的套路，讓選手都感到壓力，只可惜最後發生失誤，被扣不少執行分。

唐嘉鴻自信地說：「其實我也有一套6.800難度分的動作，我們2個在槓上的動作都是一樣，差別在於下法有些微不同，但我很有信心，在執行分上，我會相對穩定。」

唐嘉鴻還甜蜜透露，「老婆曾若語原本沒有要來，結果自己偷偷訂機票飛過來陪我，給我一個大驚喜，也更想要在她面前拿出好表現。」

教練黃柏瑞告訴中央社記者，原本賽前就設定6.6分的難度分，不過因為前田楓丞表現不佳，所以有想說要不要降難度，「但後來想想，熱身都做了這一套，突然降難度可能會影響節奏，就決定拚了。」

黃柏瑞透露，其實剛到中國時候，唐嘉鴻的斜腰肌就有些拉傷，「不過他確實很有經驗，幾天後就慢慢調整回來，甚至在今天有如此行雲流水表現，確實是不容易。」

唐嘉鴻預計7月底會再去日本進行移地訓練2週，接著就會回到國訓中心備戰亞運，在此之前不會再參加賽事。

2026世足賽

中央社 唐嘉鴻

延伸閱讀

體操／亞錦賽中華獲1金2銅 教練林育信：近乎完美

體操／「世界貓王」唐嘉鴻單槓摘金 亞錦賽完成2連霸

體操亞錦賽／李智凱率台灣男團奪第5 取得世錦賽參賽門票

體操亞錦賽／鞍馬摘銅終結低潮 李智凱：10年過去了我仍做得到

相關新聞

體操／唐嘉鴻分數新高摘金自評90分 放閃愛妻驚喜相伴

台灣男子體操好手唐嘉鴻，今天在亞洲錦標賽單槓決賽，以打破個人生涯新高的15.500分摘金，這個分數也是今年正式國際賽事最...

田徑／亞運培訓隊好消息！亞洲接力賽飆出全國新紀錄

2026年第二屆亞洲接力錦標賽（2nd Asian Relays Championships）今天在浙江進行最終日賽程，由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍和葛吳諺明組成的中華男子接力隊，在男子400公尺接力決賽飆出38秒41的全國紀錄，也為中華隊帶回一面銅牌。

體操／「世界貓王」唐嘉鴻單槓摘金 亞錦賽完成2連霸

在中國貴州舉行的2026亞洲體操錦標賽，今天進行最後1天賽事，「世界貓王」唐嘉鴻在單槓決賽，以難度分6.600分、執行分...

體操／亞錦賽中華獲1金2銅 教練林育信：近乎完美

「世界貓王」唐嘉鴻今天在2026亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，以15.500高分摘金完成連霸，總計本屆中華代表隊收穫1金2...

拳擊／WB盃中國站林郁婷鍍銀 教練曾自強：跳量級體能需提升

拳擊WB盃中國站今天進行的女子60公斤級決賽，台灣好手林郁婷面對哈薩克新秀格拉費耶娃，第3回合遭讀秒，最終以2比3落敗；...

世足賽／首度單場進4球！日本大勝突尼西亞寫一票紀錄

日本今天小組第二戰碰突尼西亞，開賽僅4分鐘鎌田大地就幸運進球，這記幸運球寫下日本世界盃最快進球紀錄，也帶動日本足壇特別一頁，最終日本寫下4：0大勝，隊史首度在世界盃單場攻進4球，上、下半場各進一球的上田綺世也成為日本第一位世界盃演出「梅開二度」的選手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。