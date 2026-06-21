體操／唐嘉鴻分數新高摘金自評90分 放閃愛妻驚喜相伴

台灣男子體操好手唐嘉鴻，今天在亞洲錦標賽單槓決賽，以打破個人生涯新高的15.500分摘金，這個分數也是今年正式國際賽事最高單槓分數；唐嘉鴻甜蜜透露，感謝老婆驚喜來陪伴。

「世界貓王」唐嘉鴻，在今年3月的世界盃巴庫站，以15.366分順利摘金，而當時這個分數就改寫他個人新高，結果在今天落幕的亞錦賽單槓決賽，唐嘉鴻又把成績推向另一個高峰。

唐嘉鴻接受中央社記者訪問時表示，相較去年亞錦賽的餘裕，其實今年狀態沒這麼好，「之前密集比賽，身上有些傷勢，所以出發前一直在調整；感謝團隊及黃柏瑞教練給予的支持及建議，才能順利完賽。」

唐嘉鴻提到，在中國參賽總會「有比較多想法」，尤其地主勁敵張博恆也是巴黎奧運對手，加上日本派出最強的前田楓丞參賽，就會很想要拿出最佳狀態。

他強調，「今天的動作算是比較順暢，不過，還是有些小地方還有改進空間，所以我給自己85-90分，希望接下來還可以改正缺失。」

獲得銅牌的日本好手前田楓丞，在之前的日本全國賽以及今天亞錦賽決賽，都拿出難度分6.900的套路，讓選手都感到壓力，只可惜最後發生失誤，被扣不少執行分。

唐嘉鴻自信地說：「其實我也有一套6.800難度分的動作，我們2個在槓上的動作都是一樣，差別在於下法有些微不同，但我很有信心，在執行分上，我會相對穩定。」

唐嘉鴻還甜蜜透露，「老婆曾若語原本沒有要來，結果自己偷偷訂機票飛過來陪我，給我一個大驚喜，也更想要在她面前拿出好表現。」

教練黃柏瑞告訴中央社記者，原本賽前就設定6.6分的難度分，不過因為前田楓丞表現不佳，所以有想說要不要降難度，「但後來想想，熱身都做了這一套，突然降難度可能會影響節奏，就決定拚了。」

黃柏瑞透露，其實剛到中國時候，唐嘉鴻的斜腰肌就有些拉傷，「不過他確實很有經驗，幾天後就慢慢調整回來，甚至在今天有如此行雲流水表現，確實是不容易。」

唐嘉鴻預計7月底會再去日本進行移地訓練2週，接著就會回到國訓中心備戰亞運，在此之前不會再參加賽事。