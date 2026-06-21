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田徑／亞運培訓隊好消息！亞洲接力賽飆出全國新紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華亞運培訓隊在第二屆亞洲接力錦標賽改寫男子400公尺接力全國紀錄。圖／中華田協提供
中華亞運培訓隊在第二屆亞洲接力錦標賽改寫男子400公尺接力全國紀錄。圖／中華田協提供

2026年第二屆亞洲接力錦標賽（2nd Asian Relays Championships）今天在浙江進行最終日賽程，由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍和葛吳諺明組成的中華男子接力隊，在男子400公尺接力決賽飆出38秒41的全國紀錄，也為中華隊帶回一面銅牌。

原本男子400公尺接力的全國紀錄是2019年的台灣國際田徑公開賽，由魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚和鄭博宇預賽跑出的38秒76，今年「新F4」在浙江推進紀錄，成績僅次於地主中國隊的38.08秒，以及泰國隊的38.28秒。

陳玟溥去年10月雲林全運會曾在超風速下飆出100公尺9秒99和9秒95的成績，月初新北田徑公開賽跑出10.18秒的個人最佳成績，達標名古屋亞運，今天在亞運培訓隊中擔任第二棒，和隊友們一起跑出全國新猷。

(影片由田協提供)

中華亞運培訓隊在第二屆亞洲接力錦標賽改寫男子400公尺接力全國紀錄。圖／中華田協提供
中華亞運培訓隊在第二屆亞洲接力錦標賽改寫男子400公尺接力全國紀錄。圖／中華田協提供

2026世足賽

亞運 田徑 陳玟溥

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