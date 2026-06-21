體操／亞錦賽中華獲1金2銅 教練林育信：近乎完美

「世界貓王」唐嘉鴻今天在2026亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，以15.500高分摘金完成連霸，總計本屆中華代表隊收穫1金2銅，還取得團體世錦賽資格，讓教練林育信笑說：「近乎完美」。

2026亞洲體操青年暨成年錦標賽，從6月18日到21日在中國貴州登場，中華男子代表隊精銳盡出，首日的團體賽事，就靠著唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、莊佳龍、蕭佑然聯手獲得第5，順利取得今年10月世界錦標賽參賽門票。

接著，在昨天登場的個人單項賽事，「鞍馬王子」李智凱奪銅，拿到個人在亞錦賽首面獎牌；今天的第2天單項賽事，率先登場的洪源禧，先在男子雙槓以難度分5.700、執行分8.100、總分13.800分替代表隊拿下第2面銅牌。

壓軸登場的男子單槓決賽，共有8人參賽、7人出賽，唐嘉鴻排在第7位登場，在他之前，由中國的張博恆以15.000分暫居首位。

唐嘉鴻將難度分從預賽的6.000，一口氣提升到決賽的6.600，這次唐嘉鴻頂住壓力，已近乎零缺點的流暢銜接完成整套動作，完美摘金連霸；銀、銅牌分別為中國的張博恆、日本的前田楓丞。

林育信告訴中央社記者，這次來參賽，大家的共識就是先搶下世錦賽參賽資格，「看到智凱和嘉鴻2名資深老將如此努力拚戰，真的非常感動，也達到前5名目標。」

個人賽部分，林育信則提到，「智凱經過2年撞牆期也總算破繭而出；洪源禧雙槓也讓人印象深刻，還有很大進步空間；唐嘉鴻實力不用多說，他本來就是世界頂級選手，今天算是在壓力下有正常發揮。」